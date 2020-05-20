В Москве зафиксировали рекордное число вылечившихся от COVID-19

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В Москве за сутки число выздоровевших от коронавирусной инфекции увеличилось почти на 5,5 тыс. человек, что стало рекордом с начала эпидемии. Об этом заявила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.

«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело сразу 5 440 человек. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 36 936», — приводит ее слова сайт мэра.

По словам Раковой, число вылечившихся от COVID-19 в Москве растет быстро. Согласно последним данным, в столице зафиксировано 149 607 случаев коронавируса, 1 651 человек умер.

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