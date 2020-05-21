В Москве от коронавируса вылечились более 40 тыс. человек

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В Москве за последние сутки выздоровели еще 3746 человек, ранее заразившихся коронавирусом. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, ее слова передает Telegram-канал столичного оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Таким образом, количество вылечившихся в Москве с начала эпидемии составило 40 682 человека.

Накануне в столице зафиксировали рекордное с начала эпидемии число вылечившихся от коронавируса. За сутки оно увеличилось почти на 5,5 тыс. человек.

Ранее власти Москвы сообщили, что более 540 жителей города, переболевших коронавирусом, стали донорами плазмы крови для лечения других пациентов с COVID-19. В мэрии отметили, что для желающих стать донорами работает специальная горячая линия. С помощью нее более 1,5 тыс. человек выразили желание помочь заболевшим, и около 600 из них записались на сдачу плазмы.