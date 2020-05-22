Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 22 мая
USD ЦБ: 70,92 (-1,41) Quote, 21 мая, 12:59
Курс евро на 22 мая
EUR ЦБ: 77,8 (-1,38) Quote, 21 мая, 12:59
В Москве за сутки выпало около четверти месячной нормы осадков Общество, 10:15 Кикнадзе взял на себя ответственность за отставку Семина в «Локомотиве» Спорт, 10:14 В Москве приостановили работу 32 предприятия после проверок Общество, 10:08 Курс доллара превысил ₽71 на фоне дешевеющей нефти Quote, 10:04 Алюминий, кожа и экраны: как звучит новый футуристический Porsche РБК и Porsche, 09:56 «Инвитро» обнаружила антитела к COVID у каждого седьмого из сдавших тест Общество, 09:49 GiveMeSport включил украинца в список худших покупок тренера Гвардиолы Спорт, 09:44 Тульский минздрав поддержал вышедшую на работу в купальнике медсестру Общество, 09:43 Facebook допустил переход на удаленку до половины своих сотрудников Бизнес, 09:41 Цена Brent упала ниже $35 после отказа КНР от целевого показателя роста Quote, 09:27 Чем отличаются разные поколения и как найти к ним подход Совместный проект, 09:26 Невролог предостерегла от приема анальгина и аспирина при коронавирусе Общество, 09:12 Небензя напомнил о причинах присоединения Крыма Политика, 09:00 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 22 мая Общество, 08:59
Пандемия коронавируса ,  
0 

Тульский минздрав поддержал вышедшую на работу в купальнике медсестру

Алексей Эрк
Алексей Эрк (Фото: Министерство здравоохранения Тульской области)

Министр здравоохранения Тульской области Алексей Эрк поддержал медсестру регионального инфекционного госпиталя, которая вышла на работу в купальнике под прозрачным защитным костюмом. Об этом сообщают «Тульские новости».

«Все равно медсестре хочется сказать огромное спасибо за ее работу. На самом деле, работа очень тяжелая», — сказал Эрк. При этом он отметил, что «такие казусы» случаются в жизни.

Тульские власти наказали надевшую защитный костюм на купальник медсестру
Общество
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Министр уточнил, что медсестра получила устное замечание и продолжает работать.

Ранее ее также поддержал губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

19 мая тульские СМИ сообщили, что девушка надела под защитную одежду только купальник, потому что в отделении было очень жарко. По его словам, медсестра не ожидала, что костюм будет просвечивать. Ей сделали дисциплинарное взыскание в виде замечания по факту несоблюдения требований к медицинской одежде.

Сенаторы и профсоюз оценили взыскания из-за костюма у медсестры в Туле
Общество
Фото: newstula / VK

Кроме того, с персоналом областной клинической больницы провели разъяснительную беседу о необходимости соблюдать требования к санитарной одежде и внешнему виду. Минздрав области заявил, что контроль за работой сотрудников, ответственных за использование специальной одежды и средств индивидуальной защиты медиков, будет усилен.

Сопредседатель МПРЗ «Действие», оргсекретарь Совета профсоюза Андрей Коновал отметил, что, возможно, такой прозрачный спецкостюм медсестре выдали впервые, о чем она не знала заранее, и у нее не было другой одежды, чтобы выйти на работу.

Теги: Тульская область, Минздрав, коронавирус, медсестра
Материалы по теме
Тульский губернатор поддержал вышедшую на работу в купальнике медсестру
Общество
Тульские власти наказали надевшую защитный костюм на купальник медсестру
Общество
Сенаторы и профсоюз оценили взыскания из-за костюма у медсестры в Туле
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter