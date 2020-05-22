Тульский минздрав поддержал вышедшую на работу в купальнике медсестру
Министр здравоохранения Тульской области Алексей Эрк поддержал медсестру регионального инфекционного госпиталя, которая вышла на работу в купальнике под прозрачным защитным костюмом. Об этом сообщают «Тульские новости».
«Все равно медсестре хочется сказать огромное спасибо за ее работу. На самом деле, работа очень тяжелая», — сказал Эрк. При этом он отметил, что «такие казусы» случаются в жизни.
Министр уточнил, что медсестра получила устное замечание и продолжает работать.
Ранее ее также поддержал губернатор Тульской области Алексей Дюмин.