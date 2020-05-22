Тульский минздрав поддержал вышедшую на работу в купальнике медсестру

19 мая тульские СМИ сообщили, что девушка надела под защитную одежду только купальник, потому что в отделении было очень жарко. По его словам, медсестра не ожидала, что костюм будет просвечивать. Ей сделали дисциплинарное взыскание в виде замечания по факту несоблюдения требований к медицинской одежде.

Кроме того, с персоналом областной клинической больницы провели разъяснительную беседу о необходимости соблюдать требования к санитарной одежде и внешнему виду. Минздрав области заявил, что контроль за работой сотрудников, ответственных за использование специальной одежды и средств индивидуальной защиты медиков, будет усилен.

Сопредседатель МПРЗ «Действие», оргсекретарь Совета профсоюза Андрей Коновал отметил, что, возможно, такой прозрачный спецкостюм медсестре выдали впервые, о чем она не знала заранее, и у нее не было другой одежды, чтобы выйти на работу.