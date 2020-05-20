Тульские власти наказали медсестру за прозрачный защитный костюм

К медсестре инфекционного госпиталя в Тульской областной клинической больнице применили дисциплинарное взыскание после того, как она вышла на работу в прозрачном защитном костюме, через который было видно купальник. Об этом сообщают «Тульские новости» со ссылкой на региональный Минздрав.

Ранее «Тульские новости» и телеканал «Первый Тульский» сообщили, что медсестра вышла на работу в надетом на купальник прозрачном костюме. Источник «Тульских новостей» передал, что в медучреждении было очень жарко, поэтому девушка решила не надевать одежду. При этом она не ожидала, что костюм будет просвечивать.

«По факту несоблюдения требований к медицинской одежде сотрудником Тульской областной клинической больницы Минздрав сообщает, что к нарушившей данные требования медсестре инфекционного госпиталя применено дисциплинарное взыскание в виде замечания», — цитирует издание сообщение регионального Минздрава.

С персоналом медучреждения провели разъяснительную беседу о необходимости соблюдать требования к санитарной одежде и внешнему виду. Также в Минздраве заявили об усилении контроля за работой сотрудников, ответственных за использование специальной одежды и средств индивидуальной защиты медиков.