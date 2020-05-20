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Сенаторы и профсоюз оценили взыскания из-за костюма у медсестры в Туле

Фото: newstula / VK
Фото: newstula / VK

Дисциплинарное взыскание к тульской медсестре, появившейся на рабочем месте в купальнике под прозрачным защитным костюмом, может быть излишним, так как нет нормативного акта, в котором бы прописывались штрафные санкции за такое поведение. Об этом РБК заявил сопредседатель МПРЗ «Действие», оргсекретарь Совета профсоюза Андрей Коновал.

«Понятно, что в данном случае было нарушение общепризнанных норм дресс-кода и появления на рабочем месте. На наш взгляд, тут можно было обойтись без дисциплинарного взыскания, ограничившись предупреждением», — заявил он.

По его словам, спецодежду медработнику обязан предоставить работодатель, а тот факт, что она оказалась прозрачной, мог стать неожиданным для работницы. «Я не исключаю, что эту спецодежду могли выдать впервые и работница об этом не знала, и у нее не было одежды, в которой она могла бы работать, так что тут был выбор из двух зол — нарваться на прогул и на невозможность помощи пациентам либо пойти в таком виде. Но это, конечно, гипотетическое рассуждение. Мне кажется, что могли бы провести профилактическую работу на этот счет и ограничиться этим», — считает Коновал.

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Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Костюм медсестры мог не соответствовать нормам ношения защиты в «красной» зоне медицинских учреждений, работающих с зараженными коронавирусом больными, заявила РБК председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко.

«Костюм врача, а особенно у тех, кто находится в «красной» зоне, имеет очень четкие требования к тому, что должно быть надето на специалиста. Именно поэтому надевается медицинский брючный костюм и только сверху — дополнительная защита. Предполагаю, что этот врач просто нарушила нормы ношения одежды в данном учреждении», — считает она.

Внешний вид медсестры может считаться нарушением этики медицинского работника, однако действия медсестры не заслуживают серьезных санкций, заявил РБК член комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Круглый.

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«Я думаю, что, конечно, какое-то нарушение этики есть, есть и фактическое нарушение режима ношения этой защиты. Но в то же время ну надела и надела, ну сделали ей замечание, но устраивать какую-то расправу над этой девушкой не стоит», — заявил он.

Медсестру инфекционного госпиталя в Тульской областной клинической больнице подвергли дисциплинарному взысканию, после того как она вышла на работу в прозрачном защитном костюме, под которым был виден купальник. Источник издания «Тульские новости» сообщил, что в этот день в больнице было очень жарко, а девушка не ожидала, что защитный костюм будет настолько прозрачным.

Теги: Совет Федерации, медики, COVID-19, новости РБК
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