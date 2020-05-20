Сенаторы и профсоюз оценили взыскания из-за костюма у медсестры в Туле

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Дисциплинарное взыскание к тульской медсестре, появившейся на рабочем месте в купальнике под прозрачным защитным костюмом, может быть излишним, так как нет нормативного акта, в котором бы прописывались штрафные санкции за такое поведение. Об этом РБК заявил сопредседатель МПРЗ «Действие», оргсекретарь Совета профсоюза Андрей Коновал.

«Понятно, что в данном случае было нарушение общепризнанных норм дресс-кода и появления на рабочем месте. На наш взгляд, тут можно было обойтись без дисциплинарного взыскания, ограничившись предупреждением», — заявил он.

По его словам, спецодежду медработнику обязан предоставить работодатель, а тот факт, что она оказалась прозрачной, мог стать неожиданным для работницы. «Я не исключаю, что эту спецодежду могли выдать впервые и работница об этом не знала, и у нее не было одежды, в которой она могла бы работать, так что тут был выбор из двух зол — нарваться на прогул и на невозможность помощи пациентам либо пойти в таком виде. Но это, конечно, гипотетическое рассуждение. Мне кажется, что могли бы провести профилактическую работу на этот счет и ограничиться этим», — считает Коновал.

Костюм медсестры мог не соответствовать нормам ношения защиты в «красной» зоне медицинских учреждений, работающих с зараженными коронавирусом больными, заявила РБК председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко.