Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 22 мая
USD ЦБ: 70,92 (-1,41) Quote, 21 мая, 12:59
Курс евро на 22 мая
EUR ЦБ: 77,8 (-1,38) Quote, 21 мая, 12:59
Германия попробует убедить США не выходить из Договора по открытому небу Политика, 01:42 Тульский губернатор поддержал вышедшую на работу в купальнике медсестру Общество, 01:11 В Москве умерли еще 73 пациента с коронавирусом Общество, 01:10 Биатлонист Тихонов ответил Губерниеву на слова о массовом приеме допинга Спорт, 01:00 Министр культуры заявила о планах ввести шахматную рассадку в театрах Общество, 00:59 НАТО проведет заседание из-за выхода США из Договора по открытому небу Политика, 00:55 Помпео назвал сроки выхода США из Договора по открытому небу Политика, 00:38 Эксперты описали сценарий череды карантинов в России до 2021 года Экономика, 00:00 В конгрессе предложили запретить Трампу покидать договоры без разрешения Политика, 21 мая, 23:58 Перчатки, маски и 15 машин: как актриса превратилась в таксиста «РБК Стиль» и Яндекс Такси, 21 мая, 23:49 Минздрав заявил о выплате медикам всех надбавок за работу с COVID-19 Общество, 21 мая, 23:30 Мурашко назвал число обратившихся за страховкой из-за COVID-19 медиков Общество, 21 мая, 23:26 Захарова назвала ударом по международной стабильности выход США из ДОН Политика, 21 мая, 23:14 Минэкономразвития назвало сроки возврата экономики на докризисный уровень Экономика, 21 мая, 23:12
Пандемия коронавируса ,  
0 

Тульский губернатор поддержал вышедшую на работу в купальнике медсестру

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин связался с медсестрой инфекционного госпиталя областной больницы, которая вышла на работу в купальнике под прозрачным защитным костюмом, и поддержал ее. Об этом КТРК «Тула» рассказала главный врач медучреждения Анна Савищева.

«Как только ее фото появилось в сети, с ней встречался и связывался губернатор Алексей Дюмин. Он поддержал, поблагодарил за работу и ее, и всех медиков. Это — позиция нашего губернатора», — заявила Савищева.

По ее словам, медработники сейчас заслуживают благодарности за свой труд, а не порицания за внешний вид. Главврач добавила, что больница не накладывала никаких взысканий на медсестру, которая продолжает работать.

Сенаторы и профсоюз оценили взыскания из-за костюма у медсестры в Туле
Общество
Фото: newstula / VK

«Это хорошая сотрудница, профессионал, оказывает медицинскую помощь на достаточно высоком уровне», — добавила Савищева.

Ранее тульские СМИ сообщали, что медсестра областной больницы из-за жары вышла работать с пациентами, надев под полупрозрачный защитный костюм только купальник. В региональном министерстве здравоохранения заявили, что к девушке было применено дисциплинарное взыскание в виде замечания за нарушение требований к медицинской одежде.

Сенаторы и профсоюз оценили взыскания из-за костюма у медсестры в Туле
Общество
Фото: newstula / VK

Кроме того, в тульском Минздраве сообщили, что с персоналом госпиталя провели разъяснительную беседу с целью недопущения подобных нарушений в дальнейшем.

Сопредседатель МПРЗ «Действие», оргсекретарь Совета профсоюза Андрей Коновал заметил, что дисциплинарное наказание медсестре может быть лишним, так как нормативного акта, со штрафными санкциями за подобные действия не существует.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<300
0
<500
0
<1000
0
<5000
0
от 5000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: Тульская область, медсестра, губернатор
Материалы по теме
Сенаторы и профсоюз оценили взыскания из-за костюма у медсестры в Туле
Общество
Тульские власти наказали надевшую защитный костюм на купальник медсестру
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter