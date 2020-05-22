Тульский губернатор поддержал вышедшую на работу в купальнике медсестру

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин связался с медсестрой инфекционного госпиталя областной больницы, которая вышла на работу в купальнике под прозрачным защитным костюмом, и поддержал ее. Об этом КТРК «Тула» рассказала главный врач медучреждения Анна Савищева.

«Как только ее фото появилось в сети, с ней встречался и связывался губернатор Алексей Дюмин. Он поддержал, поблагодарил за работу и ее, и всех медиков. Это — позиция нашего губернатора», — заявила Савищева.

По ее словам, медработники сейчас заслуживают благодарности за свой труд, а не порицания за внешний вид. Главврач добавила, что больница не накладывала никаких взысканий на медсестру, которая продолжает работать.

«Это хорошая сотрудница, профессионал, оказывает медицинскую помощь на достаточно высоком уровне», — добавила Савищева.