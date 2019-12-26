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В партии Зеленского назвали причину присоединения Крыма к России

Присоединение Крыма к России спровоцировали действия украинского парламента. Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Алексей Устенко.

«В 2014 году был принят закон о языке, после чего спровоцировались все эти действия в Крыму, после чего Российская Федерация вошла в Крым», — сказал он.

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В ответ депутат от партии экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко заявил, что Крым был присоединен к России, когда Виктор Янукович находился в Киеве и о законе еще речи не было.

В 2014 году после смены власти на Украине Рада отменила закон, который устанавливал за языком статус регионального, если он был родным для не менее 10% населения. В частности, он позволял использовать русский язык в документации в некоторых регионах страны. На западе Украины статус регионального имели венгерский и румынский языки. В 2018 году закон признали неконституционным.

Теги: Украина, партия, Крым
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