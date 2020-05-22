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Новости без коронавируса ,  
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ЦИК объяснил разморозку средств на голосование по Конституции

Центральная избирательная комиссия разморозила средства на подготовку к голосованию по поправкам в Конституцию России, чтобы регионы были готовы к процедуре, когда будет назначена дата голосования. Об этом говорится в комментарии пресс-службы ЦИК, поступившем в РБК.

«Поскольку общероссийское голосование состоится в любом случае — вопрос только в определении даты его проведения — мы должны использовать все возможности дальнейшего обеспечения подготовительных мероприятий», — заявили в ЦИК.

В Центризбиркоме пояснили, что эпидемиологическая обстановка в стране улучшается, открываются организации и предприятия, поэтому финансовые средства должны распределяться для печати материалов, оборудования мест для голосования.

ЦИК возобновила подготовку к всероссийскому голосованию по Конституции
Политика
Фото: Максим Шипенков / EPA / ТАСС

«Это позволит регионам не оказаться в форс-мажорной ситуации в момент назначения даты голосования», — отмечается в пресс-релизе.

20 мая ЦИК приняла поправки к постановлению, возобновляющие работу над подготовкой к голосованию по Конституции. Документ принят для «обеспечения подготовительных мероприятий к возобновлению действий по подготовке и проведению общероссийского голосования».

В числе прочих постановление отменяло приостановку «действий по подготовке и проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации».

ЦИК назвала ответственного за решение о дате голосования по Конституции
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Подготовку к голосованию по поправкам в конституцию 25 марта приостановил президент Владимир Путин, после того, как мероприятие было перенесено на неустановленный срок из-за эпидемии короновируса. Изначально голосование было назначено на 22 апреля.

Знакомые с ситуацией источники РБК сообщали, что голосование могут назначить на 24 июня — в этот день состоялся парад Победы в 1945 году. На эту же дату могут перенести отмененный в этом году парад в честь 9 мая. В таком случае день может стать выходным. В качестве альтернативных дат также рассматриваются 8 июля и 3 сентября.

Теги: ЦИК, конституция, голосование
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