ЦИК объяснил разморозку средств на голосование по Конституции

Центральная избирательная комиссия разморозила средства на подготовку к голосованию по поправкам в Конституцию России, чтобы регионы были готовы к процедуре, когда будет назначена дата голосования. Об этом говорится в комментарии пресс-службы ЦИК, поступившем в РБК.

«Поскольку общероссийское голосование состоится в любом случае — вопрос только в определении даты его проведения — мы должны использовать все возможности дальнейшего обеспечения подготовительных мероприятий», — заявили в ЦИК.

В Центризбиркоме пояснили, что эпидемиологическая обстановка в стране улучшается, открываются организации и предприятия, поэтому финансовые средства должны распределяться для печати материалов, оборудования мест для голосования.

«Это позволит регионам не оказаться в форс-мажорной ситуации в момент назначения даты голосования», — отмечается в пресс-релизе.