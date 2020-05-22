Помпео назвал сроки выхода США из Договора по открытому небу

Соединенные Штаты выйдут из Договора по открытому небу (ДОН) через полгода. Об этом говорится в заявлении госсекретаря Майка Помпео, опубликованном на сайте Госдепартамента США.

«Завтра Соединенные Штаты представят уведомление о своем решении выйти из Договора по открытому небу. Через шесть месяцев Соединенные Штаты больше не будут участником Договора», — говорится в сообщении.

Помпео добавил, что страна может пересмотреть свои планы по выходу из договора, если Россия «вернется к полному его соблюдению».

В соответствии со ст. XV Договора по открытому небу, государство-участник может выйти из него только при уведомлении других участников не позднее, чем за шесть месяцев.

После этого другие участники ДОН должны созвать конференцию для оценки последствий такого выхода.