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Помпео назвал сроки выхода США из Договора по открытому небу

Соединенные Штаты выйдут из Договора по открытому небу (ДОН) через полгода. Об этом говорится в заявлении госсекретаря Майка Помпео, опубликованном на сайте Госдепартамента США.

«Завтра Соединенные Штаты представят уведомление о своем решении выйти из Договора по открытому небу. Через шесть месяцев Соединенные Штаты больше не будут участником Договора», — говорится в сообщении.

Помпео добавил, что страна может пересмотреть свои планы по выходу из договора, если Россия «вернется к полному его соблюдению».

В соответствии со ст. XV Договора по открытому небу, государство-участник может выйти из него только при уведомлении других участников не позднее, чем за шесть месяцев.

После этого другие участники ДОН должны созвать конференцию для оценки последствий такого выхода.

Захарова назвала ударом по международной стабильности выход США из ДОН
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21 мая президент Дональд Трамп заявил, что США покидают Договор по открытому небу — международное соглашение 1992 года, позволяющее 34 его участникам проводить наблюдательные полеты над территориями других стран. По мнению Трампа, Россия не соблюдает договор.

Замглавы российского МИДа Александр Грушко после этого заявил, что США своими действиями подрывают основы международной безопасности. По словам замминистра, Москва не может признать попытки Вашингтона оправдать свой выход из соглашения.

Трамп объявил о выходе США из Договора по открытому небу
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Дональд Трамп

Грушко сообщил, что ДОН более 20 лет «служил интересам поддержания мира и безопасности в Европе», и Россия никогда не нарушала его условий.

Представитель МИД Мария Захарова назвала выход США из Договора по открытому небу «ударом по международной стабильности и безопасности», уточнив, что американская сторона уже не впервые за последние годы совершает подобные действия.

Теги: Майк Помпео, Договор по открытому небу, США
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