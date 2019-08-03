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Политика ,  
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Конгрессмен отказался выдвигаться на пост директора нацразведки США

Конгрессмен Джон Рэтклифф отказался выдвигаться на должность директора Национальной разведки США. Об этом в своем аккаунте в Twitter сообщил американский президент Дональд Трамп.

«Джон решил остаться в конгрессе, где он проделал выдающуюся работу, представляя людей Техаса и нашу страну», — сказал он.

При этом Трамп добавил, что СМИ отнеслись к нему несправедливо. Президент отметил, что объяснил Рэтклиффу, как ему и его семье будет тяжело иметь дело с журналистами.

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О своем отказе Рэтклифф также написал в аккаунте в Twitter. Он отметил, что был польщен предложением президента стать директором Национально разведки, и выразил уверенность, что в случае его утверждения в этой должности он действовал бы объективно, честно и справедливо. Конгрессмен добавил, что при этом не хочет, чтобы дебаты вокруг его кандидатуры стали политическими и партийными.

На брифинге Трамп добавил, что конгрессмен является «прекрасным человеком» и что он этого не заслужил. Американский лидер рассказал, что ему нравится кандидатура первого заместителя директора Национальной разведки США Сью Гордон. При этом он отметил, что в его списке три кандидата.

Источники телеканала CNN отмечали, что сомнения в кандидатуре Рэтклиффа высказали республиканцы и некоторые высокопоставленные чиновники Белого дома.

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В конце июля NBC News также сообщало, что у нынешних и бывший сотрудников разведки беспокойство вызывают слова конгрессмена о расследовании спецпрокурора Роберта Мюллера. Он заявил, что оно могло быть «испорчено преступным заговором». «Что я знаю как бывший федеральный прокурор, так это то, что, похоже, были совершены преступления во время администрации Обамы», — отмечал он.

В конце июля Трамп объявил об уходе с 15 августа главы Национальной разведки Дэниела Коутса. Президент сообщал, что кандидатом на его должность выдвинут Рэтклифф.

Теги: Дональд Трамп, Национальная разведка США, кандидат
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