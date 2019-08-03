Конгрессмен отказался выдвигаться на пост директора нацразведки США

Конгрессмен Джон Рэтклифф отказался выдвигаться на должность директора Национальной разведки США. Об этом в своем аккаунте в Twitter сообщил американский президент Дональд Трамп.

«Джон решил остаться в конгрессе, где он проделал выдающуюся работу, представляя людей Техаса и нашу страну», — сказал он.

При этом Трамп добавил, что СМИ отнеслись к нему несправедливо. Президент отметил, что объяснил Рэтклиффу, как ему и его семье будет тяжело иметь дело с журналистами.

О своем отказе Рэтклифф также написал в аккаунте в Twitter. Он отметил, что был польщен предложением президента стать директором Национально разведки, и выразил уверенность, что в случае его утверждения в этой должности он действовал бы объективно, честно и справедливо. Конгрессмен добавил, что при этом не хочет, чтобы дебаты вокруг его кандидатуры стали политическими и партийными.