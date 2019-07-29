Трамп объявил об уходе главы нацразведки и назвал кандидата на его пост

Трамп объявил об уходе главы нацразведки и назвал кандидата на его пост

Дэниел Коутс, возглавлявший нацразведку с весны 2017 года, покинет свою должность 15 августа. На его пост будет выдвинут конгрессмен Джон Рэтклифф

Дэниел Коутс (Фото: Jacquelyn Martin / AP)

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что директор Национальной разведки Дэниел Коутс уходит в отставку, на его должность он выдвинет конгрессмена Джона Ратклиффа. Ранее об уходе Коутса сообщали источники The New York Times и Reuters.

«Дэн Коутс, занимающий пост директора, покинет свой пост 15 августа. Я хочу поблагодарить Дэна за его великолепную службу нашей стране», — написал Трамп в Twitter. Он также пообещал вскоре назначить исполняющего обязанности директора.

«Я рад сообщить, что многоуважаемый конгрессмен Джон Рэтклифф из Техаса будет выдвинут мной на пост директора Национальной разведки», — сообщил Трамп.

Ранее СМИ со ссылкой на источники писали о скорой отставке Коутса. По их словам, разочарование Трампа Коутсом усилилось в последние месяцы. New York Times писала, что американский лидер обдумывал его увольнение после разногласий относительно встречи с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки, однако в его защиту выступил вице-президент Майк Пенс. Издание напомнило, что после январских высказываний Коутса в конгрессе об Иране и КНДР Трамп заявил о «пассивности и наивности» руководства американской разведки.