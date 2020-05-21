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Пандемия коронавируса ,  
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СМИ узнали о планах властей изолировать людей с иммунитетом к COVID-19

«Коммерсантъ» пишет, что столичные власти рекомендуют двухнедельную самоизоляцию тем гражданам, у кого нашли иммунитет против коронавируса, даже если не известно о перенесенном заболевании
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Московский власти собираются потребовать двухнедельной самоизоляции для тех, у кого выявили антитела к коронавирусу. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на протокол решений клинического комитета по борьбе с коронавирусом при столичном департаменте здравоохранения.

РБК направил запрос в оперативный штаб Москвы.

В документе говорится, что заражение коронавирусной инфекцией можно косвенно выявить, определив иммунный ответ на SARS-CoV-2. При отрицательном ответе (это значит, что исследуемый не контактировал с вирусом и не имеет к нему антител в значимом количестве) необходимо соблюдать общие правила для предотвращения инфицирования.

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Показатель IgM (иммуноглобулинов M, по нему определяют, является ли человек носителем вируса), превышающий единицу, свидетельствует о «стадии иммунологического ответа на вирус SARS-CoV-2». В таком случае необходимо соблюдать двухнедельный карантин (процесс может развиваться и три недели), пишет газета. Если IgM ниже единицы, а IgG (показатель иммунитета к вирусу после перенесенного заболевания) больше или равен 10, комитет рекомендует соблюдать «самоизоляцию на две недели, если нет информации о ранее перенесенной новой коронавирусной инфекции». Газета добавляет, что причины таких рекомендаций не раскрываются.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

В протоколе отмечается, что диагностика поможет определить носителей вируса, у которых нет симптомов заболевания, и особенно важна для больных в состоянии легкой и средней тяжести, обращающихся за помощью после двух недель с начала болезни. Кроме того, комитет указывает, что по результатам таких исследований можно оценить распространенность COVID-19 в популяции. «Коммерсантъ» отмечает, что выявлять наличие иммунитета будут при выборочном массовом тестировании граждан.

Опрошенные газетой эксперты указывают, что тех, у кого нет IgM, а значение IgG равно 10 и больше, «можно кидать и в огонь, и в воду». Такая ситуация говорит о том, что человек переболел как минимум месяц назад и такие люди, например врачи, могут работать в очагах инфекции, поскольку имеют иммунитет, заверил издание главврач медцентра «Лидер-Медицина», инфекционист Евгений Тимаков.

Клинический комитет по борьбе с коронавирусом был создан 8 апреля. Его решения не приводятся в открытом доступе, отмечает «Коммерсантъ». Протокол от 12 мая, в котором говорится о самоизоляции, опубликовали Федерация лабораторной медицины (российская ассоциация специалистов и организаций лабораторной службы) и издание о молекулярной диагностике PCR News. «Коммерсантъ» указывает, что его достоверность оперативно подтвердить не удалось.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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В мае столичный мэр Сергей Собянин объявил о начале массового тестирования граждан на коронавирус. По его словам, в неделю специалисты будут проверять до 70 тыс. человек. Тестирование стартовало с 15 мая. Собянин также утверждал, что «реальное» количество больных в Москве достигает 300 тыс. По данным оперативного штаба на 21 мая, в столице зарегистрировано 155,2 зараженных коронавирусом.

Автор: Гаяна Демурина
При участии: Егор Губернаторов
Теги: коронавирус, самоизоляция
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