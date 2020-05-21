СМИ узнали о планах властей изолировать людей с иммунитетом к COVID-19

«Коммерсантъ» пишет, что столичные власти рекомендуют двухнедельную самоизоляцию тем гражданам, у кого нашли иммунитет против коронавируса, даже если не известно о перенесенном заболевании

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Московский власти собираются потребовать двухнедельной самоизоляции для тех, у кого выявили антитела к коронавирусу. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на протокол решений клинического комитета по борьбе с коронавирусом при столичном департаменте здравоохранения.

РБК направил запрос в оперативный штаб Москвы.

В документе говорится, что заражение коронавирусной инфекцией можно косвенно выявить, определив иммунный ответ на SARS-CoV-2. При отрицательном ответе (это значит, что исследуемый не контактировал с вирусом и не имеет к нему антител в значимом количестве) необходимо соблюдать общие правила для предотвращения инфицирования.

Показатель IgM (иммуноглобулинов M, по нему определяют, является ли человек носителем вируса), превышающий единицу, свидетельствует о «стадии иммунологического ответа на вирус SARS-CoV-2». В таком случае необходимо соблюдать двухнедельный карантин (процесс может развиваться и три недели), пишет газета. Если IgM ниже единицы, а IgG (показатель иммунитета к вирусу после перенесенного заболевания) больше или равен 10, комитет рекомендует соблюдать «самоизоляцию на две недели, если нет информации о ранее перенесенной новой коронавирусной инфекции». Газета добавляет, что причины таких рекомендаций не раскрываются.