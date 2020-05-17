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Собянин назвал сроки начала записи на тестирование на антитела

В мэрии предположили, что электронную очередь для всех желающих удастся создать к концу мая – началу июня
Сергей Собянин
Сергей Собянин (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Оформить электронную запись на бесплатное тестирование на антитела к коронавирусу москвичи смогут примерно через 2-3 недели. Как сообщает ТАСС, об этом в интервью программе «Неделя в городе» на телеканале «Россия 1» сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, это станет возможно после того, как система тестирования выйдет на большие мощности. «Но это перспектива двух-трех недель. Но тем не менее мы над этим работаем, может быть, даже удастся раньше это сделать», — сказал Собянин.

На этой неделе власти Москвы сообщили о том, что с 15 мая запускают систему массового тестирования граждан на коронавирус. Собянин объяснил, что приглашение на сдачу крови каждые несколько дней будут получать примерно 70 тыс. москвичей, а к концу мая каждый день будут проводить до 200 тыс. анализов.

Жители Москвы смогут отказаться от тестирования на антитела к COVID-19
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Фото: Евгения Новоженина / Reuters

«Отбор жителей будет осуществляться случайным образом в соответствии с возрастной структурой населения Москвы и с учетом округа проживания, а приглашения — рассылаться на электронную почту или с помощью СМС», — рассказал мэр.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на утро 16 мая в Москве были зафиксированы 138 969 инфицированных. 26 032 человек выздоровели, 1432 умерли.

Автор: Артем Филипенок
Теги: антитела, коронавирус
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