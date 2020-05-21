МИД увидел риск дестабилизации из-за планов Израиля на палестинские земли

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Претензии Израиля на присоединение палестинских земель могут привести к опасному витку насилия на Ближнем Востоке, заявили в департаменте информации и печати МИД России.

«Экспансионистские действия Израиля могут спровоцировать опасный виток насилия на палестинских территориях, а также дестабилизировать обстановку в ближневосточном регионе в целом», — говорится в заявлении министерства.

В министерстве призвали стороны конфликта воздерживаться от шагов, которые способны спровоцировать эскалацию в регионе и помешать созданию условий для возобновления прямых палестино-израильских переговоров.

Ранее в мае премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что настало время «распространить суверенитет» страны на палестинские территории на западном берегу реки Иордана и в Иорданской долине, где находятся еврейские поселения. После этого президент Палестины Махмуд Аббас объявил о прекращении всех соглашений с США и Израилем.