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МИД увидел риск дестабилизации из-за планов Израиля на палестинские земли

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Претензии Израиля на присоединение палестинских земель могут привести к опасному витку насилия на Ближнем Востоке, заявили в департаменте информации и печати МИД России.

«Экспансионистские действия Израиля могут спровоцировать опасный виток насилия на палестинских территориях, а также дестабилизировать обстановку в ближневосточном регионе в целом», — говорится в заявлении министерства.

В министерстве призвали стороны конфликта воздерживаться от шагов, которые способны спровоцировать эскалацию в регионе и помешать созданию условий для возобновления прямых палестино-израильских переговоров.

Ранее в мае премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что настало время «распространить суверенитет» страны на палестинские территории на западном берегу реки Иордана и в Иорданской долине, где находятся еврейские поселения. После этого президент Палестины Махмуд Аббас объявил о прекращении всех соглашений с США и Израилем.

Президент Палестины объявил о выходе из всех соглашений с США и Израилем
Политика
Махмуд Аббас

В МИД России добавили, что ранее Москва неоднократно предостерегала Израиль «от односторонних планов», которые также противоречат международно-правовой базе ближневосточного урегулирования.

Присоединение Тель-Авивом палестинских земель сделает невозможной «территориальную непрерывность» западного берега реки Иордана, которая, как указывает МИД, является «неотъемлемым условием жизнеспособности будущего палестинского государства на основе границ 1967 года».

В МИДе подтвердили, что Россия поддерживает комплексное урегулирование палестино-израильского конфликта на основе принципа создания двух государств — Палестины и Израиля.

Россия как посредник контактирует с представителями США, Евросоюза и ООН, чтобы в ближайшее время подготовить проведение встречи, к которой могут подключить арабские страны и Лигу арабских государств, добавили в ведомстве.

20 мая стало известно, что президент Палестины Махмуд Аббас попросил Владимира Путина организовать в Москве конференцию по ближневосточному урегулированию.

Теги: МИД России, Израиль, Палестина
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