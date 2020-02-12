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Посол России в Израиле назвал препятствие в реализации «сделки века»

Посол России в Израиле Анатолий Викторов считает, что негативная реакция Палестины снижает шансы выполнения плана Трампа по Ближнему Востоку. Москва продолжит содействовать урегулированию на уровне многосторонних институтов
Анатолий Викторов (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Предложенный Дональдом Трампом план урегулирования израильско-палестинского конфликта не должен подменять собой решения Совета Безопасности ООН. Об этом РБК заявил посол России в Израиле Анатолий Викторов. «Рассматриваем эту инициативу как «видение» (так ее называют сами авторы) Соединенными Штатами Америки путей урегулирования палестино-израильского конфликта. Это «видение» не отменяет и не подменяет собой решений Совета Безопасности и Генассамблеи ООН, которые наряду с известными инициативами, такими как Мадридские принципы 1991 года, Арабская мирная инициатива 2002 года, составляют признанную на международном уровне базу ближневосточного урегулирования», — заявил он в интервью, приуроченном к Дню дипломата.

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Ранее Совбез ООН принял ряд резолюций, касающихся израильско-палестинского конфликта. Они, в частности, предполагали создание двух государств — еврейского и арабского, а также декларировали недопустимость строительства Израилем поселений на западном берегу Иордана. «То обстоятельство, что резолюции ООН или часть из них не выполняются, не является свидетельством того, что они неправильные. Выполнение решений Совета Безопасности ООН зависит от политической воли государств — членов ООН, прежде всего членов Совета Безопасности. Дело не в актуальности или в качестве подготовки этих решений, а в отсутствии политической воли ряда стран к их осуществлению», — убежден российский посол.

Шансы выполнения сделки

Негативная реакция на предложение Трампа со стороны Палестины затруднит реализацию плана США, сказал Викторов. «Если палестинцы увидели в положениях «сделки» покушение на свои принципиальные позиции и на свои интересы, которые заключаются в создании суверенного палестинского государства, которое обеспечивало бы достойные условия своим гражданам, то возникает вопрос, какие дальнейшие международные усилия должны быть предприняты для содействия палестино-израильскому урегулированию», — отметил он.

При этом, как заверил Викторов, Россия продолжит прилагать усилия к урегулированию конфликта и считает важным вести переговоры в многостороннем формате, а не только в контексте предложений Вашингтона. «Готовы к плотной координации как с палестинскими, так и с израильскими партнерами, а также с государствами региона Ближнего Востока и Северной Африки, участниками ближневосточного «квартета», которые в ожидании опубликования американской инициативы снизили свою активность», — заявил он.

Как напомнил Викторов, еще осенью 2016 года Россия по просьбе израильской и палестинской сторон выразила готовность предоставить площадку для прямых переговоров лидеров Палестины и Израиля без предварительных условий. «Это предложение остается «на столе», — указал он.

«Сделка века» Трампа

28 января президент США Дональд Трамп представил политическую часть плана по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке. «Сделка века» формально предусматривает создание двух государств — еврейского и палестинского. При этом, в соответствии с планом, Иерусалим должен остаться неделимой столицей Израиля, а палестинской столицей станет Восточный Иерусалим. Также план предусматривает, что движение ХАМАС должно быть разоружено, а сектор Газа демилитаризован.

Израиль поддержал инициативу. Палестинский лидер Махмуд Аббас выступил против, назвав предложение «пощечиной века» и заявив, что не желает войти в историю политиком, «продавшим Иерусалим». В МИД Ирана инициативу США сочли «кошмаром для мира и региона». План раскритиковали также Иордания, Турция и Лига арабских государств.

По словам Анатолия Викторова, Россия все еще продолжает изучать предложения американской стороны. «Продолжаем внимательно изучать этот довольно объемный документ — 181 страница убористого текста и разного рода таблиц и схем — и учитываем реакцию всех заинтересованных сторон», — сказал он.

Автор: Евгений Пудовкин
Теги: Израиль, посол, «Сделка века» Трампа, израильско-палестинское противостояние
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