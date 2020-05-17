Организаторы «Евровидения»назвали Роттердам городом конкурса в 2021 году

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Международный музыкальный конкурс «Евровидение» в 2021 году состоится в Роттердаме. Об этом сообщается на сайте организатора.

65-й конкурс «Евровидение», который должен был пройти в городе в мае этого года, в конце марта отменили из-за пандемии коронавируса. Как отмечается на сайте организаторов, на сегодняшний день 18 артистов, выступления которых планировались в 2020 году, подтвердили, что будут представлять свою страну в следующем.

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