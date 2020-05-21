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WSJ узнала о переводе экс-адвоката Трампа Коэна под домашний арест

Майкл Коэн
Майкл Коэн (Фото: Tasos Katopodis / Getty Images)

Бывшего адвоката президента США Майкла Коэна освободят из тюрьмы в Отисвилле и переведут под домашний арест из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По словам источника, Коэн покинет тюрьму 21 мая и, ожидается, что он будет находиться под домашним арестом до конца своего трехлетнего срока. Издание подчеркнуло, что юрист входит в 2,9 тыс. федеральных заключенных, в отношении которых было принято решение о переводе из тюрьмы из-за высокого риска заражения вирусом и низкой вероятности повторного совершения преступлений.

Адвокат Майкла Коэна не ответил на запрос The Wall Street Journal.

Адвокат Коэна обратился к Трампу с просьбой о его помиловании
Политика

Бывший личный адвокат президента США отправился отбывать наказание в одну из американских тюрем в мае 2019 года. В декабре 2018 года его признали виновным в даче ложных показаний конгрессу и за нарушение законодательства о финансировании избирательных кампаний и приговорили к трем годам лишения свободы.

Коэн признал свою вину. По его словам, он предоставлял недостоверные сведения в 2017 году по поводу планов построить Trump Tower в Москве. Позднее под присягой он заявил, что совершал преступления по поручению Трампа, не допустив публикацию информации, способной нанести вред его клиенту в ходе избирательной кампании.
 

Теги: Дональд Трамп, адвокат, домашний арест
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