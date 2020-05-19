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В Москве за сутки выявили более 3,5 тыс. заболевших COVID-19

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

За последние сутки в Москве выявили 3545 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом во вторник сообщает оперативный штаб по борьбе с эпидемией.

Общее количество заболевших в столице достигло 149 607, из них 31 496 пациентов выздоровели. Суточный прирост излечившихся составил 2583 человека.

Число смертельных исходов увеличилось на 71 и составило в общей сложности 1651.

В Москве за сутки умер 71 человек с коронавирусом
Общество
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Накануне, 18 мая, диагноз COVID-19 подтвердился у 3238 жителей столицы, что стало наименьшим суточным показателем с конца апреля.

Директор Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин рассказал, что уровень циркуляции коронавирусной инфекции среди населения Москвы и Подмосковья снизился в четыре–пять раз.

По его словам, количество тестов в столичном регионе увеличивается, а число новых пациентов не растет. Это говорит об уменьшении циркуляции вируса. Ранее этот показатель составлял 12–14% для Москвы и области. Сейчас же он упал до 2,6% и 3,8% соответственно.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: коронавирус, Москва, эпидемия
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