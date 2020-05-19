В Москве за сутки выявили более 3,5 тыс. заболевших COVID-19

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

За последние сутки в Москве выявили 3545 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом во вторник сообщает оперативный штаб по борьбе с эпидемией.

Общее количество заболевших в столице достигло 149 607, из них 31 496 пациентов выздоровели. Суточный прирост излечившихся составил 2583 человека.

Число смертельных исходов увеличилось на 71 и составило в общей сложности 1651.

Накануне, 18 мая, диагноз COVID-19 подтвердился у 3238 жителей столицы, что стало наименьшим суточным показателем с конца апреля.