Глава РАН назвал непредсказуемой ситуацию с развитием пандемии в России

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Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России остается сильно непредсказуемой. Об этом заявил президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев в интервью ТАСС.

По его словам, ослабление ограничительных мер должно начаться при уменьшении показателя смертности. «Но пока ситуация рискованная, потому что смертность вниз не идет, что вызывает существенную озабоченность», — подчеркнул Сергеев.

Глава РАН добавил, что процесс создания вакцины от COVID-19 не быстрый, и ждать ее появления стоит не раньше, чем через несколько месяцев. При этом нет гарантий, что она хорошо пройдет клинические испытания, заключил он.

Сергеев высказал мнение, что власти должны идти медленными шагами при снятии ограничений и быстро реагировать на изменение эпидемиологической обстановки при открытии экономики.