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Пандемия коронавируса ,  
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Глава РАН назвал непредсказуемой ситуацию с развитием пандемии в России

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России остается сильно непредсказуемой. Об этом заявил президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев в интервью ТАСС.

По его словам, ослабление ограничительных мер должно начаться при уменьшении показателя смертности. «Но пока ситуация рискованная, потому что смертность вниз не идет, что вызывает существенную озабоченность», — подчеркнул Сергеев.

В России число выздоровевших от COVID за сутки превысило число заболевших
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Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Глава РАН добавил, что процесс создания вакцины от COVID-19 не быстрый, и ждать ее появления стоит не раньше, чем через несколько месяцев. При этом нет гарантий, что она хорошо пройдет клинические испытания, заключил он.

Сергеев высказал мнение, что власти должны идти медленными шагами при снятии ограничений и быстро реагировать на изменение эпидемиологической обстановки при открытии экономики.

В России представили модели пика заболеваемости COVID-19 в регионах
Технологии и медиа
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Ранее доктор медицинских наук, вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн заявил о пройденном в России пике эпидемии коронавирусной инфекции. Он отметил, что с 1–2 мая число выявляемых случаев коронавируса оставалось примерно на одном уровне, а в последние несколько дней началось снижение — до 10 тыс. число новых случаев за сутки не поднимается.

Вице-премьер Татьяна Голикова 20 мая сообщила, что по самому ключевому показателю — коэффициенту распространения — 17 регионов России могут начать переходить на первый и последующие этапы снятия ограничений.

В России, согласно последним данным, выявлено 308 705 случаев коронавируса, 85392 человека выздоровели, 2 972 человека умерли.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: РАН, глава, пандемия, Россия, коронавирус
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