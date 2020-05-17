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Пандемия коронавируса ,  
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В России представили модели пика заболеваемости COVID-19 в регионах

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

В России создали две прогнозные модели по заболеваемости COVID-19 в регионах. Речь идет о модели компании-разработчика аналитических продуктов Megaputer Intelligence и модели проектного офиса по математическому моделированию Уфимского авиационного университета (УГАТУ) и Башкирского медицинского университета (БГМУ).

Согласно анализу Megaputer Intelligence, на максимальные показатели заболеваемости коронавирусом уже вышли некоторые регионы, входящие в центральный, северо-западный и приволжский федеральные округа, а также ряд дальневосточных регионов. Так, согласно реалистичному сценарию, в Московской области пиковое значение ежедневного прироста новых случаев было достигнуто 12 мая, а в Москве — 6 мая. По пессимистичному прогнозу компании, пик заболеваемости в Москве можно ожидать 26 мая, когда может быть зафиксировано 6,2 тыс. новых случаев за сутки.

Прогноз представлен в виде интерактивной карты, которая показывает общее количество летальных исходов, выздоровлений и срок наступления пика. Информацию можно посмотреть как в общем по стране, так и по каждому региону отдельно.

В компании пояснили, что для формирования прогноза система анализирует данные из официальных источников, используя алгоритмы машинного обучения и предиктивного анализа. Система учитывает распределение заражений между регионами, а также строгость карантинных мер в том или ином субъекте.

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Согласно модели офиса по математическому моделированию УГАТУ и БГУ, пик заболеваемости по России прошел 8-9 мая, когда ежесуточный прирост подтвержденных случаев составлял около 10,5 тыс., сообщила РБК Ирина Лакман, руководитель проектного офиса в части математического моделирования и прогнозирования (УГАТУ).

По словам Лакман, в регионах России наблюдаются общие закономерности в развитии эпидемии. Она пояснила, что в начале в регионах рост заболеваемости остается плавным за счет раннего введения ограничений, затем происходят вспышки в местах скопления населения, после чего развитие эпидемии переходит в экспоненциальную фазу, а в середине мая заболеваемость достигает пика.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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«В небольших регионах, либо по объему населения, либо по площади, в которых отсутствуют крупные транспортные узлы, уже к 15 мая развитие инфекции было взято под контроль», — отметила Лакман. В крупных регионах ситуация с развитием эпидемии остается напряженной, однако число активных случаев инфицирования (случаи за исключением умерших и выздоровевших) растет уже не экспоненциально, а линейно, указала Лакман. При этом число выздоравливающих растет экспоненциально. «То есть скорость роста выздоровления выше, чем скорость заражения», — заключила она.

В основе модели прогнозирования офиса по математическому моделированию аналитики используют классические эпидемиологические модели и инструменты анализа временных рядов, пояснила Лакман. Для более точного прогноза развития инфицирования населения, прогностические модели для Москвы и остальной России построили отдельно. Горизонт прогнозирования составляет 7-10 дней, а точность за все время создания математических моделей — 96-97%, указала Лакман.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: пандемия, заболеваемость, регионы, новости РБК
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