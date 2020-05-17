В России представили модели пика заболеваемости COVID-19 в регионах

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

В России создали две прогнозные модели по заболеваемости COVID-19 в регионах. Речь идет о модели компании-разработчика аналитических продуктов Megaputer Intelligence и модели проектного офиса по математическому моделированию Уфимского авиационного университета (УГАТУ) и Башкирского медицинского университета (БГМУ).

Согласно анализу Megaputer Intelligence, на максимальные показатели заболеваемости коронавирусом уже вышли некоторые регионы, входящие в центральный, северо-западный и приволжский федеральные округа, а также ряд дальневосточных регионов. Так, согласно реалистичному сценарию, в Московской области пиковое значение ежедневного прироста новых случаев было достигнуто 12 мая, а в Москве — 6 мая. По пессимистичному прогнозу компании, пик заболеваемости в Москве можно ожидать 26 мая, когда может быть зафиксировано 6,2 тыс. новых случаев за сутки.

Прогноз представлен в виде интерактивной карты, которая показывает общее количество летальных исходов, выздоровлений и срок наступления пика. Информацию можно посмотреть как в общем по стране, так и по каждому региону отдельно.

В компании пояснили, что для формирования прогноза система анализирует данные из официальных источников, используя алгоритмы машинного обучения и предиктивного анализа. Система учитывает распределение заражений между регионами, а также строгость карантинных мер в том или ином субъекте.