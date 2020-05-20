Голикова назвала число готовых к поэтапному снятию ограничений регионов

В России 17 регионов могут перейти на первый и последующие этапы снятия ограничений, введенных из-за эпидемии коронавируса. Об этом рассказала в среду, выступая в Совете Федерации, вице-премьер Татьяна Голикова. Трансляция заседания велась в YouTube-канале верхней палаты парламента.

«Сегодня по самому ключевому показателю — коэффициенту распространения — могут перейти на первый и даже последующие этапы 17 регионов страны», — отметила она.

Вице-премьер подчеркнула, что эти данные актуальны на сегодняшний день.

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