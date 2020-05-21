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Песков заявил о точности публикуемых в России данных по смертям от COVID

Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Global Look Press)

Публикуемые в России данные о смертности от коронавирусной инфекции являются точными. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью американскому телеканалу CNBC.

«Мы ничего не скрываем», — отметил он, пояснив, что в России причину смерти устанавливают путем вскрытия, и это помогает диверсифицировать причины летальных исходов и подсчитывать случаи с COVID-19.

По словам пресс-секретаря, именно в этом заключается разница между Россией и зарубежными странами, где не делают патолого-анатомических экспертиз.

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Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Ранее глава российского МИДа Сергей Лавров заверил, что российские власти будут последними из тех, кто хотел бы скрывать правду. «Это не шутки, это жизни людей. И играть ими я считаю возмутительным», — добавил он.

Американская газета New York Times (NYT) и британское издание Financial Times (FT) 12 мая опубликовали материалы, где сообщалось, что показатели смертности от COVID-19 в России занижаются. По их подсчетам, в России могли остаться незарегистрированы более 70% смертей от коронавируса. Роскомнадзор начал проверять эти публикации по закону о фейках.

В России, по последним данным, выявлено 308 705 случаев коронавируса, 85392 человека выздоровели, 2 972 человек умерли.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: Дмитрий Песков, Россия, данные, коронавирус
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