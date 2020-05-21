Песков заявил о точности публикуемых в России данных по смертям от COVID

Дмитрий Песков (Фото: Global Look Press)

Публикуемые в России данные о смертности от коронавирусной инфекции являются точными. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью американскому телеканалу CNBC.

«Мы ничего не скрываем», — отметил он, пояснив, что в России причину смерти устанавливают путем вскрытия, и это помогает диверсифицировать причины летальных исходов и подсчитывать случаи с COVID-19.

По словам пресс-секретаря, именно в этом заключается разница между Россией и зарубежными странами, где не делают патолого-анатомических экспертиз.

Ранее глава российского МИДа Сергей Лавров заверил, что российские власти будут последними из тех, кто хотел бы скрывать правду. «Это не шутки, это жизни людей. И играть ими я считаю возмутительным», — добавил он.