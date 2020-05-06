Врач оценил риск заражения COVID-19 у больных раком

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Люди с онкологическими заболеваниями находятся в группе повышенного риска заражения инфекционными заболеваниями. Об этом сообщил глава информационного центра оперштаба по мониторингу ситуации с коронавирусом, главный врач московской больницы № 71 Александр Мясников, передает портал стопкоронавирус.рф.

Иммунитет онкобольных ослаблен как самой опухолью, так и лечением, пояснил Мясников. «Все это создает дополнительную угрозу инфицирования», — указал он.

По словам врача, пациентам с онкологическими заболеваниями следует особенно строго соблюдать режим самоизоляции. При этом прерывать плановое лечение, если коронавирус не был подтвержден, не стоит, отметил Мясников. В случае заражения COVID-19 проведение химиотерапии лучше отложить, указал врач.

В группе повышенного риска заражения короанвирусом находятся люди старше 65 лет, а также те, у кого есть хронические заболевания или ослаблен иммунитет.