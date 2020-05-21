Turkish Airlines сообщила о планах возобновить полеты в июне

Турецкая авиакомпания Turkish Airlines планирует возобновить в июне международные и внутренние авиарейсы. Об этом сообщается на сайте авиаперевозчика.

Отмечается, что с 4 июня откроется внутреннее авиасообщение, а с 10 июня — международное.

Глава совета директоров компании Илькер Айджи заявил, что пассажирам будет запрещено проносить в салон ручную кладь. Однако 8 кг, рассчитанные на данный вид багажа, будут прибавлены к основному весу багажа. Ручные сумки брать в самолет разрешено, сообщает турецкое издание Sabah.

Турция полностью прекратила международное сообщение из-за распространения коронавируса 28 марта.

16 мая Турция разрешила въезжать в страну для прохождения лечения в медучреждениях гражданам 31 страны, в том числе России.

По данным Университета Джонса Хопкинса на 21 мая в Турции зафиксировали более 152 тыс. случаев заражения COVID-19. Умерли 4222 человек.