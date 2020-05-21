В Минздраве назвали группу людей с повышенным риском смерти от COVID-19

Пациенты с нарушениями обмена веществ входят в группу людей с повышенным риском смерти от коронавирусной инфекции СOVID-19. Летальность среди таких пациентов в два-четыре раза выше, чем у людей без таких проблем, сообщила телеканалу RT директор ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава Наталья Мокрышева.

По ее словам, в группу риска входят люди с системными поражениями, сахарным диабетом, полиорганными нарушениями, болезнями надпочечников и аутоиммунными заболеваниями.

Мокрышева сообщила, что пациенты, принимающие системные глюкокортикоидные препараты, имеют повышенную восприимчивость к инфекциям, включая коронавирусную. В связи с противовоспалительным действием таких лекарств инфекция может протекать у них малосимптомно.

Специалист отметила, что в России ожирением страдают почти 8 млн человек, еще 19 млн человек страдают предиабетом. В группе риска из-за ожирения находятся 30 млн человек. Еще порядка 40% населения имеют опухоли щитовидной железы.

По словам Мокрышевой, повышенный риск смертности таких людей от COVID-19 обусловлен широким поражением сердечно-сосудистой системы, почек, снижением иммунного статуса и сопротивляемостью организма коронавирусу. Однако с избыточным весом человека риск заражения коронавирусом никак не связан, отметила специалист.

По ее словам, во время режима самоизоляции людям с нарушениями обмена веществ следует соблюдать режим сна, рационального и сбалансированного питания, а также потреблять достаточное количество воды.

Ранее главный пульмонолог Минздрава России и заведующий кафедрой пульмонологии МГМУ им. Сеченова Сергей Авдеев сообщил, что главным симптомом коронавируса, протекающего в тяжелой форме, является одышка, а не температура и кашель.