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Вирусолог назвал первых кандидатов на вакцинацию от коронавируса

Кандидатами на вакцинацию от коронавируса, в первую очередь, станут те, кто находится в группе риска. Об этом сообщил в эфире НСН глава отделения микробиологии латентных инфекций Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев.

По его словам, в первую очередь, прививку сделают врачам и работникам, контактирующим с большим количеством больных коронавирусной инфекций COVID-19.

«Кассиры, например билетеры. Волонтеры, безусловно. Водители такси. Остальным делать нет необходимости», — пояснил Зуев.

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Фото: Егор Алеев / ТАСС

При этом после группы риска вакцинацию можно будет расширить на остальных людей, считает вирусолог. Специалист пояснил, что вакцинация необходима для создания иммунитета у человека. Зуев считает, что в будущем прививки от коронавируса будут делать по принципу прививок от гриппа.

«Думаю, этот вирус встанет в ряд с гриппом, будет посещать на дважды в год, когда по климатическим причинам у нас снижается уровень иммунитета, то есть поздней осенью и ранней весной», — заключил Зуев.

Ранее академик РАН Сергей Колесников предположил, что в России вакцинацию от коронавируса могут провести по нескольким сценариям, в том числе и по «военному» пути. По его мнению, на такое решение власти могут пойти при высокой смертности и поражаемости населения.

Российские ученые разработали девять вакцин от коронавируса. В их числе — шесть препаратов, разработанных Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор», одна вакцина Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток, а также два препарата компании «БИОКАД». Все российские препараты включены в список проходящих доклинические исследования. В апреле Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила их в перечень перспективных вакцин.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: вакцинация, коронавирус
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