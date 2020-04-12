СМИ сообщили о появлении приложения для оформления пропусков в Москве

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В магазине Google Play Market появилось приложение под названием «Госуслуги СТОП коронавирус», его разработчиком указана Минкомсвязь. Первым на него обратил внимание The Bell. Издание отмечает, что оно также вышло в магазине App Store.

Согласно описанию, приложение вышло 27 марта, однако 9 апреля его обновили. «Добавили возможность оформления анкеты для получения мобильного пропуска на выход из дома в период самоизоляции в случае необходимости», — говорится в описании. Приложение скачали более 5 тыс. раз.

Пропуск оформляется в формате QR-кода. Его можно предъявить на смартфоне или в распечатанном виде правоохранителям в случае необходимости. Помимо этого, в приложении добавили возможность проходить ежедневные самоопросы о показателях здоровья.

В приложении также можно заранее заполнить анкету для регистрации россиян, которые подлежат постановке на карантин. С его помощью граждане могут ускорить прохождение паспортного контроля при прибытии в Россию из стран, где зарегистрированы случаи заражения коронавирусом.