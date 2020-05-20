СМИ узнали о предложенных Совфедом мерах по поддержке бизнеса и граждан

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Совет Федерации передал первому вице-премьеру Андрею Белоусову письмо, в котором предложил ряд экстренных мер по поддержке граждан и экономики в условиях распространения коронавирусной инфекции. Об этом со ссылкой на документ сообщает «РИА Новости».

Письмо Белоусову направил председатель рабочей группы по совершенствованию законодательства в условиях коронавируса, первый вице-спикер верхней палаты Николай Федоров.

Сенаторы предложили правительству освободить от налогов за второй квартал текущего года не только малый и средний бизнес, но и другие предприятия из пострадавших от пандемии отраслей, передает агентство. Для этого соответствующие поправки следует внести в Налоговый кодекс, а также рассмотреть вопрос об изменении в постановлении правительства «О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики», говорится в документе.

Кроме того, сенаторы предложили ввести цифровой налог, «предусматривающий налогообложение в стране нахождения потребителей цифровой продукции», обеспечить право на субсидии в размере 450 тыс. руб. на погашение ипотеки семьям с тремя детьми и более, а также распространить налог на профессиональный доход самозанятых на иностранцев.

Также в документе говорится о необходимости поддержать предприятия ЖКХ и освободить от налога на добавленную стоимость цветоводов, «выращивающих товар в открытом грунте». Кроме того, сенаторы потребовали исключить иностранные жизненно необходимые или дефицитные товары из-под действия мер, которые Россия ввела в ответ на санкции западных стран.