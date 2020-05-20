Жители Москвы смогут обжаловать онлайн штрафы за нарушение самоизоляции

Ранее, 16 мая, стало известно, что в столице при помощи электронного мониторинга выявили более 70 тыс. нарушений режима самоизоляции лицами с подтвержденным COVID-19 или потенциально инфицированными.

Согласно последним данным, в Москве с начала эпидемии коронавируса выявили 308 705 случаев коронавируса, 85 392 человек выздоровели, общее число летальных исходов составило 2972.