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Пандемия коронавируса ,  
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Жители Москвы смогут обжаловать онлайн штрафы за нарушение самоизоляции

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Жители Москвы могут обжаловать онлайн штрафы за нарушение режима самоизоляции. Об этом сообщил начальник Главконтроля Евгений Данчиков, передает оперативный штаб.

По его словам, жалобу можно будет подать в разделе «Обжалование штрафов» на странице портала mos.ru, посвященной COVID-19. На подачу жалобы у столичного жителя будет не менее 30 дней.

«В ближайшее время будут загружены типовые формы жалоб», — добавил Данчиков.

В Москве выявили более 70 тыс. нарушений режима самоизоляции
Общество
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Накануне в столице аннулировали штраф за нарушение самоизоляции инвалиду I группы. Журналист Наталья Панкратова сообщила, что профессору РУДН, инвалиду I группы Ирине Карабулатовой выписали штраф в размере 4 тыс. руб. якобы за то, что она нарушила режим. Панкратова отметила, что женщина «уже год — в вынужденной самоизоляции» и не заражена COVID-19. Московская прокуратура начала проверку о необоснованном привлечении инвалида I группы к административной ответственности.

Ранее, 16 мая, стало известно, что в столице при помощи электронного мониторинга выявили более 70 тыс. нарушений режима самоизоляции лицами с подтвержденным COVID-19 или потенциально инфицированными.

Согласно последним данным, в Москве с начала эпидемии коронавируса выявили 308 705 случаев коронавируса, 85 392 человек выздоровели, общее число летальных исходов составило 2972.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<300
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<500
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: Москва, жители, нарушение, карантин, коронавирус, штрафы
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