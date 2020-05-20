Жители Москвы смогут обжаловать онлайн штрафы за нарушение самоизоляции
Жители Москвы могут обжаловать онлайн штрафы за нарушение режима самоизоляции. Об этом сообщил начальник Главконтроля Евгений Данчиков, передает оперативный штаб.
По его словам, жалобу можно будет подать в разделе «Обжалование штрафов» на странице портала mos.ru, посвященной COVID-19. На подачу жалобы у столичного жителя будет не менее 30 дней.
«В ближайшее время будут загружены типовые формы жалоб», — добавил Данчиков.
Накануне в столице аннулировали штраф за нарушение самоизоляции инвалиду I группы. Журналист Наталья Панкратова сообщила, что профессору РУДН, инвалиду I группы Ирине Карабулатовой выписали штраф в размере 4 тыс. руб. якобы за то, что она нарушила режим. Панкратова отметила, что женщина «уже год — в вынужденной самоизоляции» и не заражена COVID-19. Московская прокуратура начала проверку о необоснованном привлечении инвалида I группы к административной ответственности.