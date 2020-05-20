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Удальцов сообщил о задержании за нарушение самоизоляции

Фото: leftfront / VK
Фото: leftfront / VK

Координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова задержали во время акции протеста у здания правительства России, сообщил он РБК.

«Наши активисты проводили пикеты по поводу антикризисной политики правительства, требовали увеличить выплаты безработным, усилить поддержку бизнеса. Я находился рядом с разовым пропуском на эту территорию, давал интервью для YouTube-канала. Приехал полицейский автобус. Задержали меня, позднее еще двоих активистов», — рассказал он.

По словам оппозиционера, их доставили в ОМВД «Пресненский». Полицейские составляют протоколы по ст. 3.18.1 КоАП Москвы (нарушение требований нормативных правовых актов города Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности).

В пресс-службе ГУ МВД по Москве РБК сообщили, что не владеют данной информацией.

7 мая мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что режим самоизоляции пока сниматься не будет, кроме того, в столице не отменяется режим пропусков.

В марте Удальцов участвовал в акции против политических репрессий у здания ФСБ. В общей сложности были задержаны более 25 человек, включая Удальцова.

Теги: Сергей Удальцов, пикет, полиция, задержание, правительство, новости РБК
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