Зеленский заявил о необходимости переговоров с Путиным по Донбассу

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Украина должна договариваться с российским лидером Владимиром Путиным по вопросу урегулирования конфликта в Донбассе. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции, посвященной первому году своего президентства, сообщает УНИАН.

«Что касается президента России, то мы должны с ним... должны договариваться...», — сказал Зеленский. По его словам, за время пандемии коронавируса у него не было телефонных переговоров с Путиным, так как в этот период каждый занимается своей страной.

«Сейчас из-за коронавируса каждый занимается своей страной. Мы не отпускаем в свободное пространство вопрос возвращения наших людей, наших территорий и незаконно аннексированного Крыма», — заявил президент Украины.

Он добавил, что приоритетом в переговорах по Донбассу остается минский формат. Но Киев готов и к другим. «Я готов к любому формату, который может приблизить нас к концу войны и возвращению наших территорий и людей. Нам нужен результат», — пояснил Зеленский.