Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 20 мая
USD ЦБ: 72,39 (-0,59) Quote, 19 мая, 13:01
Курс евро на 20 мая
EUR ЦБ: 79,17 (+0,23) Quote, 19 мая, 13:01
Четыре антисептика и зомбиленд: как работают водители такси и курьеры «РБК Стиль» и Яндекс Такси, 12:35 Голикова назвала число готовых к поэтапному снятию ограничений регионов Общество, 12:30 Мишустин заявил о стабилизации ситуации с COVID-19 в России Общество, 12:30 Зеленский назвал возможной госизменой переговоры Порошенко и Байдена Политика, 12:27 СК показал видео с места обрушения лестницы в доме в Саратовской области Общество, 12:20 ЦСКА продлил контракт с Виктором Гончаренко Спорт, 12:16 Зеленский заявил о необходимости переговоров с Путиным по Донбассу Политика, 12:15 Голикова сообщила о разработке в России 47 вакцин от COVID-19 Общество, 12:13 Голикова заявила о лидерстве России по тестированию на COVID-19 Общество, 12:10 В ВОЗ заявили о стабилизации ситуации с COVID-19 в России Общество, 12:06 Эксперты Moody’s предсказали рост миграции внутри России из-за пандемии Экономика, 12:00 Курс доллара опустился до 72 рублей впервые с 11 марта Quote, 11:58 Какими станут отели после коронавируса Pro, 11:55 Комментатор UFC подписал контракт со Spotify на сумму свыше $100 млн Спорт, 11:53
Новости без коронавируса ,  
0 

Зеленский заявил о необходимости переговоров с Путиным по Донбассу

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости
Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Украина должна договариваться с российским лидером Владимиром Путиным по вопросу урегулирования конфликта в Донбассе. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции, посвященной первому году своего президентства, сообщает УНИАН.

«Что касается президента России, то мы должны с ним... должны договариваться...», — сказал Зеленский. По его словам, за время пандемии коронавируса у него не было телефонных переговоров с Путиным, так как в этот период каждый занимается своей страной.

За год работы Зеленский почти в четыре раза реже Порошенко звонил Путину
Политика
Петр Порошенко и Владимир Зеленский

«Сейчас из-за коронавируса каждый занимается своей страной. Мы не отпускаем в свободное пространство вопрос возвращения наших людей, наших территорий и незаконно аннексированного Крыма», — заявил президент Украины.

Он добавил, что приоритетом в переговорах по Донбассу остается минский формат. Но Киев готов и к другим. «Я готов к любому формату, который может приблизить нас к концу войны и возвращению наших территорий и людей. Нам нужен результат», — пояснил Зеленский.

Контактная группа по Донбассу вернулась на конфликтную почву
Политика
Владимир Зеленский

Ранее в мае депутат Рады от фракции «Слуга народа» Марина Бардина сообщила, что Зеленский сменил принятую прежним руководством страны стратегию разрешения войны в Донбассе. По ее словам, схема возврата контроля над территориями востока Украины, которая была принята экс-президентом Петром Порошенко, не работала в течение шести лет и не сработает дальше.

Поэтому, как заявила Бардина, Зеленский перешел к выполнению минских соглашений, которое уже дало результаты: разведение войск, обмен военнопленными.

Теги: Владимир Зеленский, Владимир Путин, Донбасс
Материалы по теме
Контактная группа по Донбассу вернулась на конфликтную почву
Политика
Депутат Рады заявила о смене Зеленским стратегии по Донбассу
Политика
Грызлов заявил об отказе Киева вести диалог с представителями Донбасса
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter