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Депутат Рады заявила о смене Зеленским стратегии по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский сменил стратегию по урегулированию конфликта на Донбассе, которая была принята прежним руководством страны. Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявила народный депутат от фракции «Слуга народа» Марина Бардина.

«Он пришел к власти и попытался двигаться тем путем, который был раньше, но стратегия продуманная пятым президентом Порошенко не сработала в течении шести лет и не произойдет в дальнейшем», — сказала Бардина.

По ее словам. сейчас подход по Донбассу меняется в сторону выполнения минских соглашений, переговоров в рамках Трехсторонней контактной группы (ТКГ). «На этой неделе впервые состоялись переговоры уже официальных должностных лиц нашего государства», — сообщила депутат.

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Бардина отметила, что при Зеленском Украина начала разведение войск, обмен пленными, пытается организовать выборы в Донбассе.

«Главным сейчас является предоставление «Красному кресту» доступа на оккупированные территории», — пояснила депутат. По ее словам, после этого гуманитарная организация поможет верифицировать списки для обмена пленными по схеме «всех на всех».

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Фото: Александр Рекун / Global Look Press

В конце апреля Зеленский пообещал, что война в Донбассе закончится до конца его президентского срока. «Если «минский процесс» не будет работать, мы будем менять тактику», — заявил президент.

Полпред России в ТКГ Борис Грызлов 15 мая сообщил, что видеоконференция группы по урегулированию вооруженного конфликта на юго-востоке Украины чуть было не сорвалась из-за отказа киевской стороны взаимодействовать с представителями непризнанных Донецкой и Луганской народных республик.

Теги: Украина, Донбасс, Владимир Зеленский
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