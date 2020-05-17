Депутат Рады заявила о смене Зеленским стратегии по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский сменил стратегию по урегулированию конфликта на Донбассе, которая была принята прежним руководством страны. Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявила народный депутат от фракции «Слуга народа» Марина Бардина.

«Он пришел к власти и попытался двигаться тем путем, который был раньше, но стратегия продуманная пятым президентом Порошенко не сработала в течении шести лет и не произойдет в дальнейшем», — сказала Бардина.

По ее словам. сейчас подход по Донбассу меняется в сторону выполнения минских соглашений, переговоров в рамках Трехсторонней контактной группы (ТКГ). «На этой неделе впервые состоялись переговоры уже официальных должностных лиц нашего государства», — сообщила депутат.

Бардина отметила, что при Зеленском Украина начала разведение войск, обмен пленными, пытается организовать выборы в Донбассе.