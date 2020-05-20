За год работы Зеленский почти в четыре раза реже Порошенко звонил Путину

20 мая — первая годовщина инаугурации Зеленского президентом Украины. За прошедший год он всего шесть раз говорил по телефону с российским президентом, хотя его предшественник общался с Путиным гораздо чаще, подсчитал РБК

Петр Порошенко и Владимир Зеленский (Фото: ZUMA / ТАСС)

Владимир Зеленский гораздо реже своего предшественника Петра Порошенко общается с российским коллегой Владимиром Путиным. В первый год работы (с 20 мая прошлого года) он всего шесть раз созванивался с президентом России. Президент Порошенко в первый год работы (с 7 июня 2014 по 7 июня 2015 года) 22 раза разговаривал с российским президентом по телефону. Об этом свидетельствуют подсчеты РБК, сделанные на основе сообщений о состоявшихся телефонных переговорах, опубликованных на сайте Кремля и президента Украины.

Из 22 телефонных разговоров Порошенко и Путина 13 прошли при участии канцлера ФРГ Ангелы Меркель и занимавшего тогда пост президента Франции Франсуа Олланда. Все разговоры Зеленского с Путиным проходили без участия лидеров других стран, следует из официальных сообщений.

Первый разговор Зеленского с Путиным состоялся через два месяца после инаугурации — 12 июля прошлого года по инициативе украинской стороны. Темой разговора было урегулирование ситуации на востоке Украины и работа по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Первый разговор Порошенко с Путиным после инаугурации состоялся 12 июня, а первая встреча — в августе в Минске. Политики успели встретиться за день до инаугурации Порошенко — 6 июня в Нормандии. Первая встреча Путина и Зеленского состоялась почти через восемь месяцев после инаугурации последнего — 9 декабря в Париже в «нормандском формате».

На первый год президентства Порошенко пришлась наиболее активная фаза боевых действий в Донбассе, выработка и согласование минских соглашений. Этим вопросам и были посвящены разговоры президентов. Основными темами переговоров Путина и Зеленского стали темы обмена удерживаемыми лицами, вопросы энергетического сотрудничества — 30 декабря прошлого года России и Украине удалось заключить новый контракт на транзит газа в Европу.