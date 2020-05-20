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Совфед назначил Разинкина на должность заместителя генпрокурора

Анатолий Разинкин
Анатолий Разинкин (Фото: СК РФ)

Совет Федерации на очередном пленарном заседании в среду одобрил кандидатуру замруководителя Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета Анатолия Разинкина и назначил его заместителем генерального прокурора. Об этом сообщает ТАСС.

До этого президент Владимир Путин внес в Совфед представление о назначении Разинкина на эту должность.

8 мая о внесении кандидатуры Разинкина для утверждения на должность заместителя генпрокурора писал РБК. Об этом сообщал источник, близкий к Генпрокуратуре, и источник в Совфеде. До СК он уже работал в этом ведомстве и курировал внутреннюю безопасность и служебные проверки.

Заместителем генпрокурора станет его бывший коллега по СКР
Общество
Игорь Краснов

В Генпрокуратуре Разинкин сменит заместителя главы ведомства Виктора Гриня, которому в этом году исполнилось 69 лет, писал «Коммерсантъ». Новый замгенпрокурора будет заниматься следствием в центральных аппаратах СК и МВД.

Ранее в марте Совет Федерации освободил от занимаемых должностей двух заместителей генпрокурора — Леонида Коржинека и Юрия Гулягина.

Игоря Краснова назначили генпрокурором в январе 2020 года. До этого он был заместителем главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, курировал главное управление по расследованию особо важных дел и главное следственное управление. На новой должности Краснов сменил Юрия Чайку.

Теги: Совет Федерации, Генпрокуратура
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