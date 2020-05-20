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Мишустин переназначил Мау ректором РАНХиГС на пять лет

Владимир Мау
Владимир Мау (Фото: Антон Белицкий / Global Look Press)

Премьер-министр Михаил Мишустин переназначил Владимира Мау ректором Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте (РАНХиГС) сроком на пять лет. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

Другим распоряжением Мишустин переназначил Мухадина Эскиндарова ректором Финансового университета при правительстве на срок до 14 ноября 2021 года.

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Мау возглавляет РАНХиГС с 2002 года, Эскиндаров занимает свой пост с 2006 года.

В декабре президент России Владимир Путин продлил на пять лет полномочия ректора МГУ Виктора Садовничего, а также ректора СПбГУ Николая Кропачева. Ранее глава государства утвердил закон, который позволяет ему продлевать полномочия ректоров этих вузов неограниченное число раз. Документ отменил прежнее правило, согласно которому президент мог переназначать их не больше двух раз после достижения ими предельного возраста в 65 лет.

Теги: РАНХиГС, ректор, правительство
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