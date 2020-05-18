ЛУКОЙЛ начал перевод ключевых сотрудников с удаленки в офис

Ключевые сотрудники нефтяной компании ЛУКОЙЛ вернутся на рабочие места в офис компании в период с 18 мая по 5 июня

Период удаленной работы для ключевых сотрудников нефтяной компании ЛУКОЙЛ постепенно закончится с 18 мая до 5 июня, рассказал РБК информированный источник и подтвердил один из сотрудников, получивших уведомление.

На работу сотрудники выйдут после того, как сдадут за счет компании тест на коронавирус. Представитель ЛУКОЙЛа от комментариев отказался.

7 мая стало известно, что коронавирусной инфекцией заразился 64-летний вице-президент ЛУКОЙЛа и владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун. Он был госпитализирован в одну из московских клиник. Позже Федун сообщил, что коронавирусом SARS-CoV-2 заразились все члены его семьи. «С учетом собственного опыта могу сказать, что зараза эта реальная, вместе со мной переболела вся семья, очень все быстро развивается. И риски есть», — рассказал он.

12 мая вице-президент ЛУКОЙЛа признался, что его состояние «не очень». Однако уже 17 мая он заявил, что идет на поправку. «Получше, спасибо. Нужно еще компьютерную томографию проходить, все остальное», — сказал он тогда.