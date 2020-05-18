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Пандемия коронавируса ,  
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ЛУКОЙЛ начал перевод ключевых сотрудников с удаленки в офис

Ключевые сотрудники нефтяной компании ЛУКОЙЛ вернутся на рабочие места в офис компании в период с 18 мая по 5 июня
Лукойл LKOH ₽5 170,5 +6,07% Купить

Период удаленной работы для ключевых сотрудников нефтяной компании ЛУКОЙЛ постепенно закончится с 18 мая до 5 июня, рассказал РБК информированный источник и подтвердил один из сотрудников, получивших уведомление.

На работу сотрудники выйдут после того, как сдадут за счет компании тест на коронавирус. Представитель ЛУКОЙЛа от комментариев отказался.

Леонида Федуна госпитализировали с коронавирусом
Общество
Леонид Федун

7 мая стало известно, что коронавирусной инфекцией заразился 64-летний вице-президент ЛУКОЙЛа и владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун. Он был госпитализирован в одну из московских клиник. Позже Федун сообщил, что коронавирусом SARS-CoV-2 заразились все члены его семьи. «С учетом собственного опыта могу сказать, что зараза эта реальная, вместе со мной переболела вся семья, очень все быстро развивается. И риски есть», — рассказал он.

12 мая вице-президент ЛУКОЙЛа признался, что его состояние «не очень». Однако уже 17 мая он заявил, что идет на поправку. «Получше, спасибо. Нужно еще компьютерную томографию проходить, все остальное», — сказал он тогда.

В апреле Леонид Федун пожертвовал 10 млн руб. Институту хирургии имени А.В. Вишневского для борьбы с коронавирусом. «Выделил 10 млн руб. центру имени Вишневского на борьбу с коронавирусом. Но я не собираюсь это рекламировать», — сказал он тогда.

Сбербанк начнет возвращать сотрудников с удаленки на работу в офис
Финансы
Фото: Андрей Комаров / АГН «Москва»

Ранее РБК писал, что Сбербанк также с 18 мая начнет переводить своих сотрудников на работу в центральный офис. Руководителям блоков дали право выводить в удаленки до 30% сотрудников с их добровольного согласия, однако это правило не распространялось на работников старше 65 лет, а также имеющих хронические заболевания, пояснил один из собеседников РБК. Еще один источник уточнил, что для руководителей квота по выходу в офис установлена на уровне 70%. Он назвал выход в офис «добровольно-принудительным».

Сотрудники, которые готовы выйти на работу, должны сдать тест на коронавирус за счет работодателя.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Авторы: Людмила Подобедова, Владислав Гордеев
Теги: коронавирус, ЛУКОЙЛ, Леонид Федун
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Леонида Федуна госпитализировали с коронавирусом
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Федун выделил ₽10 млн на борьбу с коронавирусом
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Сбербанк начнет возвращать сотрудников с удаленки на работу в офис
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