Леонида Федуна госпитализировали с коронавирусом

Одного из богатейших людей России и совладельца ЛУКОЙЛа госпитализировали из-за COVID-19

Леонид Федун (Фото: Олег Бухарев / ТАСС)

Вице-президента ЛУКОЙЛа и совладельца «Спартака» Леонида Федуна госпитализировали из-за коронавируса.

«У председателя совета директоров ФК «Спартак-Москва» Леонида Арнольдовича Федуна диагностирована коронавирусная инфекция. В данный момент он находится на лечении в больнице», — говорится в сообщении «Спартака».

Леониду Федуну 64 года. По данным Forbes, он входит в двадцатку самых богатых бизнесменов России. Его состояние издание оценивает в $6,3 млрд. Федун — вице-президент по стратегическому развитию ЛУКОЙЛа и второй по размеру акционер после президента компании Вагита Алекперова. На 31 марта 2020 года Федуну напрямую и через семейные трасты принадлежало 9,28% ЛУКОЙЛа, следует из проспекта к выпуску евробондов, копия которого есть у РБК.

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