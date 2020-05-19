Стрелков заявил о продаже медали за присоединение Крыма

Игорь Стрелков (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Экс-министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Гиркин (Стрелков) продал медаль за присоединение Крыма. Об этом он заявил в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

По словам Стрелкова, медаль за присоединение Крыма под номером четыре ему вручил российский предприниматель Константин Малофеев.

«Я ее недавно продал из-за материальных затруднений, которые есть у каждого честного человека в России», — добавил бывший министр обороны ДНР.

О том, что Стрелков выставил медаль, полученную в память воссоединения Крыма с Россией весной 2014 году, на продажу, стало известно в марте 2019 года. Стартовая стоимость лота на сайте специально-нумизматической фирмы «Монеты и медали» составляла 1 млн руб.