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Стрелков заявил о продаже медали за присоединение Крыма

Игорь Стрелков
Игорь Стрелков (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Экс-министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Гиркин (Стрелков) продал медаль за присоединение Крыма. Об этом он заявил в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

По словам Стрелкова, медаль за присоединение Крыма под номером четыре ему вручил российский предприниматель Константин Малофеев.

«Я ее недавно продал из-за материальных затруднений, которые есть у каждого честного человека в России», — добавил бывший министр обороны ДНР.

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О том, что Стрелков выставил медаль, полученную в память воссоединения Крыма с Россией весной 2014 году, на продажу, стало известно в марте 2019 года. Стартовая стоимость лота на сайте специально-нумизматической фирмы «Монеты и медали» составляла 1 млн руб.

В описании лота говорилось, что золотая медаль 750-й пробы является негосударственной наградой Благотворительного фонда святителя Василия Великого, которую вручали тем, кто внес «наибольший личный вклад в возвращение Крыма в Россию».

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<p>Обстановка&nbsp;перед офисом сайта gordonua.com&nbsp;после интервью Дмитрия Гордона&nbsp;с Натальей Поклонской и Игорем Гиркиным, Киев, Украина,&nbsp;18 мая 2020г.</p>

Теги: Крым, медаль, присоединение Крыма, Игорь Стрелков
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