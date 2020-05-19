СБУ отказалась считать своим заданием интервью со Стрелковым и Поклонской
Интервью украинского журналиста Дмитрия Гордона с депутатом Госдумы Натальей Поклонской и экс-министром обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игорем Гиркиным (Стрелковым) являются его личной инициативой. Об этом заявила Служба безопасности Украины (СБУ) в Facebook.
«Служба безопасности Украины сообщает, что интервью с Натальей Поклонской и Игорем Гиркиным (Стрелковым) — инициатива журналиста Дмитрия Гордона», — говорится в сообщении.
В СБУ отметили, что несмотря на это, информация из интервью анализируется сотрудниками службы и будет использована в качестве «доказательств захвата Россией украинских территорий на востоке страны».
Ранее 18 мая Гордон заявил, что интервью с Поклонской и Стрелковым были подготовлены в сотрудничестве с «украинскими спецслужбами». «Никто ранее не допрашивал Поклонскую и Гиркина относительно измены и преступлений, которые были совершены с участием этих людей на территории Украины», — рассказал журналист.