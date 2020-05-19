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Гордон объяснил интервью с Поклонской и Стрелковым заданием спецслужб

По словам журналиста, флешки с материалами интервью находятся в Гааге. Поклонская после этого назвала Гордона «спецагентом СБУ»
Дмитрий Гордон
Дмитрий Гордон (Фото: DmytriyGordon / YouTube)

Украинский журналист Дмитрий Гордон в обращении на своем YouTube канале заявил, что интервью с депутатом Госдумы Натальей Поклонской и бывшим министром обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игорем Гиркиным (Стрелковым) были сделаны в сотрудничестве со спецслужбами Украины.

По его словам, заклеймившие его позором за эти интервью являются «недальновидными, необразованными, непонимающими людьми». «Для понимающих и умных говорю официально. Интервью были сделаны в содружестве с украинскими спецслужбами. Никто ранее не допрашивал Поклонскую и Гиркина относительно измены и преступлений, которые были совершены с участием этих людей на территории Украины. Флешки с материалами интервью находятся в Гааге и станут свидетельскими показаниями на процессе по делу об аннексии Крыма и развязывании кровавой бойни на Донбассе», — заявил Гордон.

По его словам, за интервью с Поклонской он получил благодарность от Генеральной прокуратуры Украины за помощь стране. Гордон также потребовал от бывшего президента Петра Порошенко извиниться за критику в свой адрес.

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Поклонская прокомментировала заявление Гордона на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». «Я думала, он серьёзный журналист... Но, оказывается, он всего лишь «спецагент» СБУ. Кем только не назовёшься, чтобы выжить в сегодняшней Украине. По поводу флешки для Гааги... Не торопитесь — я ещё не всё рассказала», — заявила она.

В свою очередь Гиркин заявил РБК, что «если Гордон действительно участвовал в этой спецоперации, то его поступок можно было бы расценивать как какую-то истерику». «Слова о «флешках, отправленных в Гаагу», звучат смешно. Поскольку я не сказал ровным счетом ничего, чего не говорил до этого на других площадках», — заявил он.

Гиркин также предположил, что интервью с ним могло ускорить открытый конфликт между двумя группировками, которые дерутся за власть на Украине. «Думаю, что этим интервью Дмитрий Ильич решил те задачи, которые в том числе ставил я. Он кинул гранату в тихий омут», — сказал Гиркин.

Интервью с Гиркиным Гордон опубликовал на своем YouTube канале 18 мая. Перед его началом журналист назвал слова экс-министра обороны ДНР «свидетельскими показаниями». Интервью с Поклонской вышло неделю назад.

Дмитрий Гордон — автор целого ряда медиа-проектов на Украине. В 2014-2016 годах он был депутатом Киевского городского совета.

Авторы: Артем Филипенок, Любовь Порываева
Теги: Наталья Поклонская, Игорь Стрелков, Украина
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