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Экс-глава Дагестана заявил о готовности вернуться в республику из Мекки

Рамазан Абдулатипов
Рамазан Абдулатипов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Бывший глава Дагестана Рамазан Абдулатипов заявил о готовности вернуться в республику в качестве фельдшера, чтобы оказать помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом он написал в своем Instagram.

Согласно сообщению в соцсети, в данный момент он находится в Мекке, центре паломничества для мусульман, в Саудовской Аравии.

«Если бы сегодня самолеты летали в Россию, я, как фельдшер, прилетел бы в родной Дагестан и боролся бы вместе с дагестанцами, с дагестанскими медиками», — отметил Абдулатипов. «Ситуация и сегодня такова, что необходимо заново восстанавливать стабильность в республике и думать не о поправках в Конституцию, хотя сам раньше призывал к этому, а прежде всего о сохранении жизни каждого дагестанца», — написал он.

Он также вспомнил период, когда в Дагестане шла борьба с терроризмом и бандитизмом, и сравнил то время со сложной ситуацией с коронавирусом в республике сегодня. Экс-глава Дагестана призвал всех местных жителей сплотиться, чтобы вновь восстановить стабильность в регионе.

Путин подключил МЧС и Минобороны к борьбе с коронавирусом в Дагестане
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Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Рамазан Абдулатипов был главой республики с января 2014 года по октябрь 2017 года. В 20 лет он окончил Буйнакское медицинское училище по специальности «фельдшер».

В декабре 2018 года Абдулатипов был назначен специальным представителем Российской Федерации при Организации исламского сотрудничества. Штаб-квартира организации находится в Саудовской Аравии в городе Джидда, в 80 км от Мекки.

Ситуация в Дагестане стала предметом рассмотрения на совещании у президента Владимира Путина, который распорядился подключить к борьбе с инфекцией МЧС и Минобороны. Спасатели должны обеспечить дезинфекцию общественных мест в республике, а военные — построить медицинский центр.

Всего в Дагестане, по официальным данным, было выявлено 3553 случая коронавирусной инфекции, более 2 тыс. человек выздоровели, 32 человека умерли. Однако по словам министра здравоохранения республики Джамалудина Гаджиибрагимова, только медицинских работников в результате заражения коронавирусом в республике умерло 40 человек.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: Дагестан, Мекка, возвращение, республика
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