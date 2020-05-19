Экс-глава Дагестана заявил о готовности вернуться в республику из Мекки

Рамазан Абдулатипов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Бывший глава Дагестана Рамазан Абдулатипов заявил о готовности вернуться в республику в качестве фельдшера, чтобы оказать помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом он написал в своем Instagram.

Согласно сообщению в соцсети, в данный момент он находится в Мекке, центре паломничества для мусульман, в Саудовской Аравии.

«Если бы сегодня самолеты летали в Россию, я, как фельдшер, прилетел бы в родной Дагестан и боролся бы вместе с дагестанцами, с дагестанскими медиками», — отметил Абдулатипов. «Ситуация и сегодня такова, что необходимо заново восстанавливать стабильность в республике и думать не о поправках в Конституцию, хотя сам раньше призывал к этому, а прежде всего о сохранении жизни каждого дагестанца», — написал он.

Он также вспомнил период, когда в Дагестане шла борьба с терроризмом и бандитизмом, и сравнил то время со сложной ситуацией с коронавирусом в республике сегодня. Экс-глава Дагестана призвал всех местных жителей сплотиться, чтобы вновь восстановить стабильность в регионе.