В Минздраве не увидели проблем с оснащением больниц в регионах

Тверская областная клиническая больница (Фото: Татьяна Макеева / РИА Новости)

В российских регионах нет проблем с оснащением больниц для работы с «коронавирусными» пациентами. Об этом заявил замминистра здравоохранения Олег Гриднев, передает ТАСС.

«Проблем по регионам на сегодняшний день нет — по оснащению именно. Есть проблемы по организации работы, по подходам к лечению», — сказал Гриднев на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике.

Замглавы Минздрава уточнил, что с коечным фондом в региональных медучреждениях все нормально, приведя в пример Дагестан. «В том же Дагестане больше 50% коек [для пациентов], которым требуется инвазивная и неинвазивная вентиляция легких, свободны», — заявил Гриднев.

Ранее в мае глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова сообщила, что число госпитализаций с коронавирусной инфекцией в стране уменьшается, что приводит к освобождению больничных коек.