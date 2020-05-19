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Компания Босова построила мобильный госпиталь в Новосибирской области

Мобильный госпиталь для лечения от коронавируса в Линёво, Новосибирская область
Мобильный госпиталь для лечения от коронавируса в Линёво, Новосибирская область (Фото: nso.ru)

Российский производитель металлургических углей «Сибантрацит», которую основал миллиардер Дмитрий Босов, построил мобильный госпиталь в Новосибирской области для лечения коронавирусной инфекции. Об этом говорится в сообщении группы, поступившем в РБК.

«Мобильный госпиталь рассчитан до 100 койко-мест. Он расположен на территории Линевской районной больницы и состоит из 10 лечебных палаток», — отметил производитель.

Более того, госпиталь обеспечен транспортируемыми рентгеновскими и УЗИ аппаратами, ИВЛ и другим необходимым оборудованием. Реанимационное отделение расположено в Линевской больнице и рассчитано на 30 койко-мест.

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Фото: Global Look Press

Общий объем затрат на возведение мобильного госпиталя составил 50 млн руб. Согласно сообщению, госпиталь предназначен для сотрудников «Сибантрацита» и жителей десяти населенных пунктов Искитимского района.

Всего в Искитимском районе располагаются два предприятия группы: «Сибирский Антрацит» и «Разрез Восточный». Группа компаний начала возведение второго мобильного госпиталя в Кемеровской области, где находится еще одно предприятие — «Разрез Кийзасский».

По данным на 19 апреля, в Новосибирской области зафиксировано 1 728 случаев коронавирусной инфекции, 692 пациента выздоровели, 22 человека умерли.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин поручил обеспечить развертывание полевого госпиталя в селе Белокаменка Мурманской области для лечения от коронавируса. Подрядчик НОВАТЭКа, компания «Велесстрой», строившая верфь в Белокаменке, с 22 апреля приостановила работы из-за заражения коронавирусом рабочих.
 

Теги: госпиталь, Новосибирская область, коронавирус
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