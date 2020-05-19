Компания Босова построила мобильный госпиталь в Новосибирской области

Мобильный госпиталь для лечения от коронавируса в Линёво, Новосибирская область (Фото: nso.ru)

Российский производитель металлургических углей «Сибантрацит», которую основал миллиардер Дмитрий Босов, построил мобильный госпиталь в Новосибирской области для лечения коронавирусной инфекции. Об этом говорится в сообщении группы, поступившем в РБК.

«Мобильный госпиталь рассчитан до 100 койко-мест. Он расположен на территории Линевской районной больницы и состоит из 10 лечебных палаток», — отметил производитель.

Более того, госпиталь обеспечен транспортируемыми рентгеновскими и УЗИ аппаратами, ИВЛ и другим необходимым оборудованием. Реанимационное отделение расположено в Линевской больнице и рассчитано на 30 койко-мест.

Общий объем затрат на возведение мобильного госпиталя составил 50 млн руб. Согласно сообщению, госпиталь предназначен для сотрудников «Сибантрацита» и жителей десяти населенных пунктов Искитимского района.