Скворцова заявила об уменьшении числа госпитализаций с COVID-19 в России

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В России уменьшается число госпитализаций заболевших коронавирусной инфекцией, сообщила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова. Ее слова передает «РИА Новости».

«Мы видим, что уменьшается число госпитализаций больных с коронавирусной инфекцией. Очень высока доля асимптомных случаев», — сказала Скворцова.

По ее словам, в Москве не имеют симптомов 60% зараженных, а в целом по России асимптомен почти каждый второй случай. Глава ФМБА отметила, что количество тяжелых случаев не растет.

Скворцова добавила, что в ФМБА появляются свободные койки, а также свободные места в реанимации и аппараты искусственной вентиляции легких. По ее словам, это говорит о том, что процесс распространения коронавирусной инфекции пошел на спад.