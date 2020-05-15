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Скворцова заявила об уменьшении числа госпитализаций с COVID-19 в России

Фото: Комсомольская правда / Global Look Press
Фото: Комсомольская правда / Global Look Press

В России уменьшается число госпитализаций заболевших коронавирусной инфекцией, сообщила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова. Ее слова передает «РИА Новости».

«Мы видим, что уменьшается число госпитализаций больных с коронавирусной инфекцией. Очень высока доля асимптомных случаев», — сказала Скворцова.

По ее словам, в Москве не имеют симптомов 60% зараженных, а в целом по России асимптомен почти каждый второй случай. Глава ФМБА отметила, что количество тяжелых случаев не растет.

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Скворцова добавила, что в ФМБА появляются свободные койки, а также свободные места в реанимации и аппараты искусственной вентиляции легких. По ее словам, это говорит о том, что процесс распространения коронавирусной инфекции пошел на спад.

За прошедшие сутки в России выявили 10 598 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число заразившихся достигло 262 843 человек.

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Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

 

Теги: Вероника Скворцова, ФМБА, коронавирус
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