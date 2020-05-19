«Аэроэкспресс» заменит автобусами большинство поездов до Шереметьево

Фото: АГН «Москва»

С 21 по 31 мая рейсы большинства поездов «Аэроэкспресса» на Шереметьевском направлении в Москве будут отменены. В этот период будет усилена частота движения экспресс-автобусов до аэропорта. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

«Добраться до аэропорта Шереметьево можно на экспресс-автобусах «Аэроэкспресс» от станции метро «Ховрино», говорится в сообщении. С 21 мая они начнут ходить каждые полчаса с 7:00 до 21:00 от «Ховрино» и с 7:30 до 21:30 из аэропорта.

В компании отметили, что автобусы будут двигаться по платной трассе без остановок до терминала B. Время в пути составит около 20 минут.

Отмена поездов связана с закрытием перехода между терминалами В и Е в Шереметьево. В последнюю декаду мая до аэропорта будут ходить только поезда отправлением в 7:05 и 16:05 с Белорусского вокзала и в 6:15, 8:15 и 17:15 из Шереметьево.