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Пандемия коронавируса ,  
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«Аэроэкспресс» заменит автобусами большинство поездов до Шереметьево

Фото: АГН «Москва»
Фото: АГН «Москва»

С 21 по 31 мая рейсы большинства поездов «Аэроэкспресса» на Шереметьевском направлении в Москве будут отменены. В этот период будет усилена частота движения экспресс-автобусов до аэропорта. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

«Добраться до аэропорта Шереметьево можно на экспресс-автобусах «Аэроэкспресс» от станции метро «Ховрино», говорится в сообщении. С 21 мая они начнут ходить каждые полчаса с 7:00 до 21:00 от «Ховрино» и с 7:30 до 21:30 из аэропорта.

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Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press

В компании отметили, что автобусы будут двигаться по платной трассе без остановок до терминала B. Время в пути составит около 20 минут.

Отмена поездов связана с закрытием перехода между терминалами В и Е в Шереметьево. В последнюю декаду мая до аэропорта будут ходить только поезда отправлением в 7:05 и 16:05 с Белорусского вокзала и в 6:15, 8:15 и 17:15 из Шереметьево.

В марте Шереметьево из-за эпидемии коронавируса, закрытия границ и отмены международного авиасообщения сначала закрыл терминалы C и E, а затем прекратил работу терминала D.

Все внутренние рейсы теперь проходят через терминал B, а международные (вывозные, гуманитарные, дипломатические) — через терминал F. В конце апреля в аэропорту временно закрыли третью взлетно-посадочную полосу.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: аэроэкспресс, Москва, автобусы
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