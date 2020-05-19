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За сутки от коронавируса вылечилось более 2,5 тыс. москвичей

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Число жителей Москвы, вылечившихся от коронавирусной инфекции, за последние сутки увеличилось на 2583. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с эпидемией.

Общее количество выздоровевших пациентов достигло 31 496 человек — это более 20% от суммарного числа заболевших, которых 19 мая стало почти 150 тыс.

При этом накануне количество выписавшихся за сутки из больниц носителей коронавируса составляло 1423 человека.

В Москве за сутки выявили более 3,5 тыс. заболевших COVID-19
Общество
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

За сутки диагноз COVID-19 подтвердили у 3545 москвичей. Днем ранее этот показатель был ниже — 3238 подтвержденных случаев.

Утром 19 мая столичный департамент здравоохранения сообщил что в Городской клинической больницы № 52 от коронавирусной инфекции вылечились две женщины в возрасте 101 года. Одна из них провела в клинике две недели — ее состояние осложнялось комплексом хронических заболеваний. Вторая пациентка выздоровела быстрее и без пребывания в реанимации.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Москва, коронавирус, эпидемия
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