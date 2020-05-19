За сутки от коронавируса вылечилось более 2,5 тыс. москвичей

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Число жителей Москвы, вылечившихся от коронавирусной инфекции, за последние сутки увеличилось на 2583. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с эпидемией.

Общее количество выздоровевших пациентов достигло 31 496 человек — это более 20% от суммарного числа заболевших, которых 19 мая стало почти 150 тыс.

При этом накануне количество выписавшихся за сутки из больниц носителей коронавируса составляло 1423 человека.

За сутки диагноз COVID-19 подтвердили у 3545 москвичей. Днем ранее этот показатель был ниже — 3238 подтвержденных случаев.