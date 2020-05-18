В Москве за сутки от коронавируса вылечились более 1400 человек

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

В Москве за последние сутки от коронавируса вылечились еще 1423 человека. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает сайт мэра.

По словам Раковой, с начала эпидемии в столице вылечились 28 913 человек.

По данным на вечер 17 мая, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России превысило 281 тыс. Выздоровели с начала эпидемии более 67 тыс. человек, скончался 2631 заболевший. Москва лидирует среди российских регионов по количеству заразившихся. В столице зафиксировано 142 тыс. случаев заболевания.

Столица сможет вернуться к «нормальному ритму» жизни, когда будет установлено, сколько ее жителей уже переболели коронавирусом, заявил ранее главный внештатный специалист депздрава Москвы по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции, доктор медицинских наук Алексей Мазус.