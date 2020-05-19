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Судьи и сотрудники Мосгорсуда заразились коронавирусом

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В Московском городском суде подтверждены несколько случаев COVID-19. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.

По ее словам, коронавирусом заразились двое судей и двое сотрудников аппарата суда. «Все они находятся на самоизоляции, не в больнице», — уточнила Солопова.

Заболевание у сотрудников Мосгорсуда проходит в легкой форме, они уже идут на поправку.

Верховный суд из-за коронавируса решил проводить заседания по интернету
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Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Из-за эпидемии в России были введены ограничения при работе судебной системы. Доступ в суды для лиц, не участвующих в процессах, закрылся, а судьям рекомендовалось рассматривать только дела безотлагательного характера — по защите конституционных прав, изменению меры пресечения, защите прав ребенка и другие. Прием граждан был также приостановлен.

В апреле в рамках борьбы с распространением коронавируса Верховный суд начал проводить заседания в онлайн-формате. Такая практика впервые начала применяться в России.

С 12 мая все российские суды перешли на обычный режим работы, так как срок действия постановлений президиумов ВС и Совета судей об ограничениях истек накануне.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<300
0
<500
0
<1000
0
<5000
0
от 5000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: Мосгорсуд, коронавирус, новости РБК
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