Судьи и сотрудники Мосгорсуда заразились коронавирусом

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В Московском городском суде подтверждены несколько случаев COVID-19. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.

По ее словам, коронавирусом заразились двое судей и двое сотрудников аппарата суда. «Все они находятся на самоизоляции, не в больнице», — уточнила Солопова.

Заболевание у сотрудников Мосгорсуда проходит в легкой форме, они уже идут на поправку.

Из-за эпидемии в России были введены ограничения при работе судебной системы. Доступ в суды для лиц, не участвующих в процессах, закрылся, а судьям рекомендовалось рассматривать только дела безотлагательного характера — по защите конституционных прав, изменению меры пресечения, защите прав ребенка и другие. Прием граждан был также приостановлен.