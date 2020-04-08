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Пандемия коронавируса ,  
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В российских судах продлили меры ограничения из-за коронавируса

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Ограничения при рассмотрении дел в российских судах из-за коронавируса продолжат действовать до 30 апреля включительно, сообщается в постановлении президиума Верховного суда.

В рамках ограничительных мер для борьбы с эпидемией личный прием граждан в судах приостановлен, документы можно подавать через электронные приемные или по почте.

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Верховный суд рекомендовал рассматривать дела и материалы безотлагательного характера, среди которых защита конституционных прав, изменение меры пресечения, защита интересов несовершеннолетнего или обеспечение иска. Кроме того, рекомендуется рассматривать дела, для которых необязательно личное присутствие их участников или если они подали ходатайства о рассмотрении дела в их отсутствие. Если дело не относится к отдельно перечисленным в постановлении, суды имеют право самостоятельно принимать решение об их рассмотрении.

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Постановление также ограничивает доступ в суды лиц, которые не участвуют в судебных процессах. Для проведения заседаний рекомендовано использовать формат видеосвязи.

18 марта Верховный суд постановил рассматривать только дела безотлагательного характера для профилактики распространения коронавируса и ввел специальные ограничения. Из-за принятых мер без слушателей и журналистов прошли заседания о продлении арестов экс-министру Михаилу Абызову в Мосгорсуде 26 марта и бизнесменам Зиявудину и Магомеду Магомедовым в Мосгорсуде 30 марта.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Теги: коронавирус, Верховный суд РФ
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