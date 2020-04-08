В российских судах продлили меры ограничения из-за коронавируса

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Ограничения при рассмотрении дел в российских судах из-за коронавируса продолжат действовать до 30 апреля включительно, сообщается в постановлении президиума Верховного суда.

В рамках ограничительных мер для борьбы с эпидемией личный прием граждан в судах приостановлен, документы можно подавать через электронные приемные или по почте.

Верховный суд рекомендовал рассматривать дела и материалы безотлагательного характера, среди которых защита конституционных прав, изменение меры пресечения, защита интересов несовершеннолетнего или обеспечение иска. Кроме того, рекомендуется рассматривать дела, для которых необязательно личное присутствие их участников или если они подали ходатайства о рассмотрении дела в их отсутствие. Если дело не относится к отдельно перечисленным в постановлении, суды имеют право самостоятельно принимать решение об их рассмотрении.