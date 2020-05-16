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Пандемия коронавируса ,  
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Ученые в США обнаружили антитело для полной блокировки коронавируса

Фото: Misha Friedman / Getty Images
Фото: Misha Friedman / Getty Images

Ученые биофармацевтической компании Sorrento Therapeutics в США обнаружили антитело, способное полностью заблокировать коронавирус и вывести его из организма человека в течение трех дней. Об этом сообщил в эфире телеканала Fox News основатель компании Генри Джи.

Специалисты изучили множество антител и пришли к выводу, что одно из них под названием STI-1499 способно защитить клетки человека от заражения коронавирусом. Принцип действия антитела заключается в его способности «обволакивать» вирус и выводить из организма.

«Подчеркиваем, что это лекарство. Найдено решение, которое работает на 100%», — сказал Генри Джи.

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Ученый отметил, что пока испытания проводились только в лабораторных условиях, поэтому пока компания не может приступить к разработке лекарства. При этом в случае применения препарата для лечения можно будет снять карантинные ограничения, заявил специалист.

«Если у нас будет нейтрализующее антитело в организме, социальное дистанцирование не понадобится», — пояснил эксперт.

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В начале мая нидерландские и немецкие ученые Утрехтского университета разработали моноклональное антитело, способное победить COVID-19 в лабораторных условиях.

В ходе исследования ученым удалось синтезировать экспериментальное антитело, то есть белки, которые похожи на те, что вырабатывают иммунные клетки человека. Специалисты пришли к выводу, что подобные антитела узнают конкретный участок патогена и воздействуют именно на него.

При этом ученые заявили, что антитело нельзя применять в разработке лекарств, поскольку сначала его необходимо протестировать на животных и людях. Специалисты заверили, что в будущем разработка способна будет предотвращать заражение или вылечивать заразившихся COVID-19, а также справляться с болезнями, связанными или вызываемыми коронавирусом.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: США, ученые, исследование, коронавирус, антитела
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